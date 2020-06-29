 

В двух районах Приморья введен режим ЧС из-за паводка

29.06.2020, 13:50, Новости дня

В Приморье из-за сильных дождей обстановка на реках осложнилась. В регионе началась новая волна паводка. Специалисты зафиксировали подтопления огородов и придомовых. Об этом сообщила ГТРК "Владивосток", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Из-за переливов воды ограничен проезд на некоторых участках дорог по 11 направлениям. Дорожные службы восстанавливают сообщение с населенными пунктами. Объекты ЖКХ продолжают работать в режиме повышенной готовности. По данным регионального министерства ГО и ЧС, в связи со сложившейся ситуацией было принято решение ввести режим ЧС в Чугуевском округе.

"Из-за обильных осадков и циклона в Чугуевском муниципальном округе уровень воды в реках превысил отметки неблагоприятных гидрологических явлений", – уточнили в ведомстве.

Самой напряженной стала ситуация в селе Новомихайловка. В непосредственной близости от дамбы в примыкающем к жилому сектору районе, поступающие грунтовые воды образовали озеро площадью в 6 га. Спустить воду через обустроенный шлюз не получилось, из-за чего оказались придомовые территории оказались подтоплены, пояснили представители пресс-службе краевого правительства.

Напомним, появилась информаци о введении режима ЧС муниципального характера в Кавалеровском районе Приморского края. Сотрудники оперативных служб обеспечивают защиту населения обоих муниципалитетов и устраняют последствия паводка.

Текст:

ГТРК "Владивосток"



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