 

Общественная палата призвала «Голос» забрать направления для наблюдения

29.06.2020, 13:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПредставители Общественной палаты неоднократно обращались в организацию «Голос», чтобы люди из организации приехали за направлением, необходимым для наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию, сообщил руководитель рабочей группы ОПРФ по общественному контролю Максим Григорьев.

«Мы выдавали наблюдателю Инне Карезиной направления, она из «Голоса». Мы обращались к ним, чтобы они получили направления», – передает его слова Regnum.

Он добавил, что сначала со стороны «Голоса» поступили неправильно заполненные документы, но после консультации с сотрудниками документы были заполнены правильно.

«Но они не приходят за ними. При этом они уже заявили, что не могут их получить – они их получить могут. Придите и получите», – сообщил Григорьев.

Он также отметил, что голоса гражданина, проживающего в Лондоне и совершившего двойное голосование, не будут засчитаны.

«Мы смотрим социальные сети – был житель РФ в Лондоне, который сообщил, что попытался проголосовать два раза: сначала как прописанный в Москве по электронному голосованию, затем в посольстве. Понятно, что оба голоса не будут засчитаны», – сказал Григорьев.

По его словам, на сегодняшний день есть несколько таких примеров.

«Любопытно, что у людей это бравада, но вообще это административное нарушение», – заметил Григорьев.

Накануне движение «Голос» заявило о якобы зафиксированном вбросе бюллетеней на участке №2573 в Раменском (Подмосковье), однако анализ ситуации показал, что обвинения оказались голословными.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля, причем среда 1 июля будет выходным днем. По данным ЦИК, за первые три дня явка на голосовании составила 28,46%, количество участников превысило 30 млн человек.



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