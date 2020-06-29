В ближайшей перспективе Россия может активизировать своей военный потенциал против Украины – МИД

29.06.2020, 13:45, Новости дня

Россия может и в дальнейшем использовать свои вооруженные силы против Украины для достижения политических или экономических целей, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью агентству “Интерфакс-Украина”, фрагмент которого опубликовали 29 июня.

Он отметил, что мнение о возможности военного наступления РФ разделяет значительное количество военных аналитиков.

“В НАТО также понимают, насколько реальным является использование военного потенциала России против Украины, причем его активизация возможна как раз в ближайшей перспективе. Поэтому нам надо ментально быть готовыми к тому, что Россия не остановится перед использованием вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей”, – сказал дипломат.

Он проинформировал, что с одной стороны, Россия наращивает свои силы на границе с Донбассом, а с другой – усиливает группировку своих военнослужащих во временно оккупированном Крыму.

“Достаточно часто приводятся к повышенной боевой готовности российские оккупационные силы на территории оккупированного Донбасса. Любые учения могут достаточно быстро перейти в активную фазу боевых действий, поэтому риск, однозначно, растет, и, конечно, военные это видят. Недавно было заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны, военные четко понимают угрозы от таких акций”, – сказал Бондар.

Заместитель министра считает, что Россия может прибегать к таким действиям по нескольким причинам, например, из-за недовольства результатами голосования о внесении изменений в конституцию РФ и связанной с этим внутренней нестабильностью, а также из-за нехватки воды в Крыму. При этом, подчеркнул дипломат, позиция Украины по воде однозначна – она не может подаваться до деоккупации полуострова.

“Поэтому это может быть также одной из причин, почему россияне могут прибегнуть к активным боевым действиям, в том числе на линии фронта между украинскими и российскими войсками”, – сказал он.

МИД Украины информирует международных партнеров, что Россия не отказывается от своей агрессивной политики, рассказал Боднар. В частности, об этом сообщили канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, которые ведут коммуникацию с российской стороной.

Между Украиной и Россией шестой год продолжается конфликт. Весной 2014 года после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщили “Крым.Реалии” эксперты, эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

Экс-командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес считает, что во время военных учений “Кавказ-2020” в сентябре 2020 года РФ может вторгнуться в Херсонскую область, чтобы решить проблему с поставкой воды в Крым.