На полигоне с отходами в Норильске возник пожар

29.06.2020, 13:37, Разное

На полигоне промышленных отходов “Байкал-2000” возникло возгорание на площади более чем тысяча квадратных метров, передает РИА ФАН. На месте ЧП работают экстренные службы.

О точных масштабах произошедшего не сообщается, однако известно, что сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание на площади 1,4 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.