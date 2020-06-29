 

На полигоне с отходами в Норильске возник пожар

29.06.2020, 13:37, Разное

На полигоне промышленных отходов “Байкал-2000” возникло возгорание на площади более чем тысяча квадратных метров, передает РИА ФАН. На месте ЧП работают экстренные службы.

О точных масштабах произошедшего не сообщается, однако известно, что сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание на площади 1,4 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.



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