Мнения: Наказывать строго, чтобы не повадно было

29.06.2020, 13:30, Новости дня

После журналиста «Дождя» Павла Лобкова у нас появился еще один «герой», страстно желающий высказать свое мнение по поправкам в Конституцию дважды. Некий «проживающий в Лондоне москвич» заявил, что смог проголосовать дважды по поправкам в Конституцию: в посольстве и онлайн.

После журналиста «Дождя» Павла Лобкова у нас появился еще один «герой», страстно желающий высказать свое мнение по поправкам в Конституцию дважды. Некий «проживающий в Лондоне москвич» заявил, что смог проголосовать дважды по поправкам в Конституцию: в посольстве и онлайн.

Действительно ли ему это удалось пока не ясно, но проплаченные адепты «Голоса» тут же разместили этот случай у себя на сайте в карте нарушений. Молодцы ребята! Помощь правоохранителям оказывают. Дело за малым – привлечь товарища по статье по статье 5.22 КоАП РФ, предусматривающей штраф до 30 тыс. рублей.

А если бы наш лондонский житель N был не россиянин, а, скажем, житель Великобритании, такая проделка обошлась бы ему в 14 (!) раз дороже – там за это предусмотрен штраф в 5 тыс. фунтов стерлингов.

Если бы это случилось в США, его ждала бы и вовсе уголовная статья (с пожизненным запретом голосовать в принципе в ряде штатов), как, например, за попытку двойного голосования на выборах в 2012 году в штате Аризона Дэвид Милтон (David Milton) получил судимость (criminal conviction), штраф в 4 тыс. 575 долларов и был приговорен к 117 часам общественных работ.

62-летний Кристофер Биллапс (Christopher Billups) за попытку одновременного голосования в штатах Вашингтон и Айдахо получил штраф 2 тыс. 490 долларов, 364 дня лишения свободы (позже заменен на условный срок) и один год надзора.

Вэнди Розен (Wendy Rosen) за двойное голосование в 2006 и 2010 годах была приговорена к пяти годам условно, 5 тыс. долларов штрафа и 500 часам общественных работ.

И таких случаев там сотни…

Думаю, и у нас надо бы пожестче, а? Гражданское самосознание – это хорошо. Волеизъявление народа и работа по его усовершенствованию – дело благое, а вот провокации и дискредитация – это плохо. И должно наказываться строго, чтобы не повадно было.

Источник: Телеграм-канал Марии Бутиной

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