Мнение: Экспроприация или “А нас за що?” Часть 2

29.06.2020, 13:20, Разное

Изображение взято с coollib.com

Это продолжение цикла «Экспроприация». Первая часть размещена вот здесь.

Во второй части я рассмотрю разрушение феодальной Англии и превращение её в капиталистическую страну. В результате чего сотни тысяч собственников земли превратились в нищих после их изгнания с земель. Именно эти несчастные потом пополнили ряды промышленных рабочих.

Меня упрекнули в комментариях к первой части в том что я посмел сказать «я и Маркс». Поэтому повторю для радикальных марксистов написанное в первой части:

Я попробую передать написанное в «Капитале» своими словами. Т.е. это в основном будет текст Маркса, но я его адаптирую к нынешнему поколению ЕГЭ. Уберу незнакомые для него слова. Упрощу сложноподчинённые предложения и добавлю от себя весёлую, надеюсь, отсебятину, что бы, хоть немного, разрядить учёность и академичность текста. Надеюсь моему поколению, которое ещё успело получить академическое образование, тоже будет интересно прочитать этот текст.

Что бы полностью прийти к власти, промышленные капиталисты должны были вытеснить не только цеховых мастеров, но и феодалов, владевших источниками богатства. Это вытеснение стало результатом победоносной борьбы против феодальной власти с её возмутительными привилегиями, а также и против цехов и тех ограничений, которые накладывают цехи на свободное развитие производства и свободную эксплуатацию человека человеком. Однако промышленным капиталистам удалось вытеснить цехи и феодалов лишь благодаря тому, что они воспользовались событиями, к которым они сами не имели никакого отношения. Они победили, пользуясь теми же грязными методами и средствами, которые некогда давали возможность римским вольноотпущенникам становиться господами своих патронов.

Замечу от себя, что рабы отпущенные на волю, получали родовое имя бывшего господина и становились римскими гражданами, с небольшим ограничением в правах. Вольноотпущенные были нередко выгоднее рабов, и число вольноотпущенников всё возрастало. Иногда вольноотпущенникам давались участок земли, мастерская, лавка, долю дохода с которых он вносил патрону. Некоторые вольноотпущенники были очень богаты.

Рабство рабочего было исходным пунктом развития, создавшего как наёмного рабочего, так и капиталиста. При этом изменилась форма его порабощения, в феодальная эксплуатация превратилась в капиталистическую.

В истории первоначального накопления основу составляют перевороты, которые служат толчком для возникающего класса капиталистов. И прежде всего те моменты, когда огромное количество людей внезапно и насильственно отрываются от средств своего существования и выбрасываются на рынок труда в виде поставленных вне закона пролетариев. Экспроприация земли у сельскохозяйственного производителя, крестьянина, составляет основу всего процесса.

В Англии крепостная зависимость была отменена в конце 14 века. Огромное большинство населения состояло тогда из свободных крестьян, ведущих самостоятельное хозяйство. И в 15 веке их стало ещё больше.

Не менее 160 000 земельных собственников, составлявших вместе с семьями, почти 15 процентов населения жили обработкой своих мелких участков, находившихся в их полной собственности на землю. «Средний доход этих мелких землевладельцев оценивается в 60–70 фунтов стерлингов. Высчитано, что лиц, обрабатывавших собственную землю, было больше, чем арендаторов чужой земли»

В более крупных господских имениях управляющий, некогда сам крепостной, был вытеснен свободным фермером. Наёмными рабочими в земледелии в основном были крестьяне, которые работали в свободное время у крупных земельных собственников, а так же небольшая часть наёмных рабочих. Но даже эти наёмные рабочие практически были крестьянами, ведущими самостоятельное хозяйство, так как помимо заработной платы получали коттедж, а также 4 и больше акров пахотной земли. Более того, совместно с крестьянами они пользовались общинными землями, пасли на них свой скот и добывали топливо: дрова, торф и т.д.

Могущество феодалов определялось не размерами их ренты, а размером феодальной дружины. Числом их подданных. А это количество зависит от числа крестьян, ведущих собственное хозяйство. Поэтому земля в Англии была усеяна мелкими крестьянскими хозяйствами и лишь в отдельных местах между ними находились крупные господские поместья. Такие отношения вместе с расцветом городской жизни в 15 веке создали народное богатство Англии.

Люди жили прекрасно и беззаботно. Обрабатывали землю. В свободное время работали у феодала. И наниматься к феодалу было хорошо. Тебе давали домик, землю. позволяли пасти скот и добывать торф. А потом жадность победила и уничтожила всё это.

В начале 16 века масса поставленных вне закона пролетариев была выброшена на рынок труда в результате роспуска феодальных дружин, которые как говорили тогда «везде бесполезно заполняли дома и дворы». Королевская власть, хотя и способствовала ускорению роспуска этих дружин, она была не единственной причиной.

Крупные феодалы, создали намного более многочисленный пролетариат. Они присвоили общинные земли и выгнали крестьян с земли, на которую крестьяне имели такое же право собственности, как и сами феодалы.

В то время в Англии был расцвет фландрской шерстяной мануфактуры и цены на шерсть росли. Старая феодальная знать была занята великими феодальными войнами, а новая была детищем своего времени, для которого деньги являлись силой всех сил.

Вот казалось бы, сколько времени прошло, а нравы всё те же. Жили люди в своём прекрасном государстве. Всё считали своим. Но где-то, постепенно подрастало поколение, для которого мерилом всего являлись только деньги и ничего лишнего. Капитализм, он всегда зарождается в умах, разъедает человека изнутри. Вот примерно так я трактую выражение «продал душу дьяволу»

Превращение пашни в пастбище для овец захватило умы феодалов. Харрисон описывает, какое разрушительное влияние на страну оказывала эта экспроприация мелких крестьян. Но, пишет он, «какое дело до этого нашим великим узурпаторам!». Жилища крестьян и коттеджи рабочих насильственно снесены или заброшены.

Законодательство было испугано этим переворотом. Тогда ещё, накопление капитала, беспощадная эксплуатация и крайнее обнищание народных масс, на считалось венцом всякой государственной мудрости. Бэкон в своей истории царствования Генриха VII говорит:

«В это время умножились жалобы на превращение пахотных земель в пастбища требующие лишь присмотра немногих пастухов. Земли, сдаваемые в аренду, пожизненную или погодовую были превращены в крупные имения. Это привело к упадку народа, а следовательно, к упадку городов, церквей, десятин… Король и парламент с мудростью, достойной изумления, старались излечить это зло… Они приняли меры против истребляющей население узурпации общинных земель и против истребляющего население пастбищного хозяйства, по пятам следующего за этой узурпацией».