 

Адвокат Ефремова рассказал о жизни артиста под домашним арестом

29.06.2020, 13:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНаходящийся под домашним арестом актер Михаил Ефремов смотрит спортивные телеканалы и канал «Культура», но избегает новостей, сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

«Я ему сказал, чтобы не смотрел (новости), а то будет смотреть, с ума сойдет. Ничего. Ждет решения суда, приговора», – рассказал адвокат РЕН ТВ.

Ранее Пашаев заявил, что у Ефремова 25 июня произошел сердечный приступ. Он также заявил, что артист хотел бы «максимально помочь» несовершеннолетним родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова и «готов их даже усыновить». Сын Захарова эмоционально отреагировал на это предложение.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым. Родственники погибшего требуют для актера максимальный срок. 



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