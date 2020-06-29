 

Дизайнер Honda показал рендеры футуристического концепта Rolls-Royce

29.06.2020, 12:53, Разное

Жюльен Феске, который является дизайнером экстерьеров компании Honda, представил футуристический проект концепта британской марки Rolls-Royce. Рендеры он визуализировал в виртуальной реальности.
Rolls-Royce Apparition представляет собой фантазию Жюльена Феске на тему того, каким может быть будущий электромобиль британцев. При создании концепта дизайнер вдохновлялся классическим Phantom II, созданным в 1933 году.

Rolls-Royce в футуристическом исполнении объединил в себе современные элементы дизайна и детали, которые были в прошлом. Зеркала заднего вида Жюльен Феске заменил на камеры, а также оснастил виртуальное авто диодной оптикой и аэродинамичными дисками. Вместе с этим, рядом с новомодными «фишками» размещаются запасные полноразмерные колеса, в духе автомобилей довоенного времени.

Силуэт Rolls-Royce получил от Phantom II, что очень непривычно для традиционных седанов и купе британского бренда. Дизайнеру удалось создать прототип электрического Rolls-Royce за пару недель.



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