Даже легкие травмы головы могут способствовать развитию депрессии

29.06.2020, 12:50, Разное



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Даже легкие травмы головы могут способствовать развитию депрессии и ухудшению работы мозга, если они многократно повторялись. Об этом свидетельствует новое исследование, которое опубликовано в Neurology.

Ученые из Бостона и Сан-Франциско проанализировали медицинские записи более чем 13 тысяч пациентов. У 5% из них была выявлена история повторных травм головы – вследствие занятий спортом, службы в армии, избиений. Отдельно ученые фокусировались на последствиях легких травм – которые не сопровождались потерей сознания и сотрясением мозга.

Участники исследования прошли тесты на состояние когнитивных функций. Также ученые оценили, насколько выражены у них симптомы депрессии. Как единичные черепно-мозговые травмы (ЧМТ), так и повторяющиеся легкие травмы головы были связаны с усилением депрессии по сравнению с показателями людей, которые не бились головой.

Когда единичные ЧМТ и повторяющиеся удары по голове рассматривали отдельно, оказалось, что последние хуже сказываются на риске депрессии и ее течении.

«Нужно добавить, что эта связь, скорее всего, зависит от количества и продолжительности повторных ударов по голове, но мы не располагали достаточной информацией для исследования», – сказал Майкл Алоско (Michael Alosco), профессор Медицинской Школы Бостонского университета (Boston University School of Medicine).

Связь между легкими травмами головы и симптомами депрессии, судя по всему, была дозозависимой. Например, после единичной травмы у людей реже развивалась депрессия по сравнению с теми, у кого была более тяжелая история травм в течение жизни.

Авторы уточняют, что не у всех людей, столкнувшихся с повторными травмами головы, развиваются когнитивные нарушения и депрессия. Но это исследование подчеркивает, что у людей, которые регулярно получают легкие травмы (например, спортсменов), они играют существенную роль в последующих изменениях психики.