 

Два медведя подрались на границе РФ и Китая

29.06.2020, 12:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаДва дерущихся медведя сломали на тигриной тропе фотоловушку, установленную в Еврейской автономной области возле российско-китайской границы. Также сломано ограждение из столбов и проволоки, информирует центр «Амурский тигр».

На видео заметно, как два медведя с разных сторон подходят к забору с колючей проволокой, один из них пробирается между натянутыми рядами проволоки и нападает на второго медведя. Между животными происходит схватка, при этом повреждается проволока и столбы. Согласно датировке видео, поединок произошел 11 мая, передает РИА «Новости».

«Из очередной поездки из Еврейской автономной области, дома сразу для нескольких реинтродуцированных полосатых хищников, коллеги привезли вот такие кадры. Если помните, то тигры в этом месте проходят спокойно, как говорится, без шума и пыли. Медведи же пришли и все сразу разломали!» – говорится в сообщении.

Отмечается, что в остальных местах косолапые также поломали часть фотоловушек, поэтому из поездки специалисты центра привезли меньше видеоматериалов, чем планировали.

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(@amurtigercenter) 28 Июн 2020 в 5:25 PDT

Как пояснили в Дальневосточном филиале центра, забор с проволокой на кадрах – это пограничное инженерно-техническое сооружение на российско-китайской границе. Там проходит тропа тигров и поэтому установлена фотоловушка для наблюдения за полосатыми хищниками. Госграниц для животных не существует, они ходят из РФ в Китай и обратно.

«Удачно, что какой-то момент схватки двух медведей камера успела все-таки записать. По нашим предположениям, один медведь пришел со стороны КНР, второй со стороны России. Чем закончился поединок неизвестно, потому что камера повреждена, но забор они сломали капитально», – сказали в Центре.

Он отметил, что опубликованное видео – это все кадры, которые удалось получить с этой камеры.



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