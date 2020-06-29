Песков заявил об отсутствии сигналов об авариях, способных вызвать повышение радиации

29.06.2020, 12:48, Новости дня

Оповещений об угрозах или аварийных ситуациях, которые могли бы вызвать повышение уровня радиации в России, не было, система мониторинга радиационной безопасности в стране совершенная, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что у нас абсолютно совершенная современная система обеспечения мониторинга радиационной безопасности, никаких, как вы видели, оповещений о каких-то угрожающих ситуациях или аварийных нет, поэтому здесь мы не знаем источник этих сообщений специалистов из Нидерландов», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

В конце прошлой недели СМИ сообщили, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии якобы фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение.

Также сообщалось, что, согласно расчетам Национального института здоровья и окружающей среды Нидерландов, эти изотопы якобы поступили со стороны России, и что причиной произошедшего может быть разгерметизация топливного элемента в реакторе какой-либо АЭС.