Повторный текст не выявил коронавируса у президента Кыргызстана

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29.06.2020, 12:40, Новости дня

Об этом 29 июня сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

“Повторные анализы Сооронбая Жээнбекова на наличие коронавирусной инфекции показали отрицательный результат. Ранее два теста главы государства, которые он сдавал при отбытии из Москвы и по возвращению в Бишкек, также были отрицательными”, – говорится в заявлении.

Жээнбеков прилетал в Москву 24 июня для участия в параде Победы, однако не пошел на мероприятие из-за того, что у двоих членов кыргызстанской делегации по прилете в РФ диагностировали коронавирус. Позже коронавирус обнаружили у 17 сотрудников аппарата президента.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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