На Донбассе боевики обстреляли Крымское, двое украинских военных ранены – штаб ООС

29.06.2020, 12:40, Новости дня

29 июня вооруженные боевики на Донбассе обстреляли позиции подразделений Объединенных сил вблизи Крымского (Луганская область). Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ООС.

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения. Их доставили в военно-медицинское учреждение, где оказали помощь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное, отмечают в ООС.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.