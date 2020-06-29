В Украине возросло количество областей, которые не готовы к ослаблению карантина

29.06.2020, 12:40, Новости дня

По состоянию на 29 июня к ослаблению карантина в Украине не готовы 12 областей и Киев, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В соответствии с решением правительства, с 24 июня местные власти могут смягчать ограничительные меры в регионе, если он соответствует четырем критериям:

количество ПЦР- и ИФА-тестов в течение недели составляет более 24 на 100 тыс. населения;

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, которые принимают больных COVID-19, не превышает 50%;

коэффициент выявления случаев коронавируса составляет менее 11%;

показатель динамики роста случаев COVID-19 менее 10%.

По данным Минздрава, как минимум одному из четырех параметров, кроме Киева, не соответствуют Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Например, Киев, а также Киевская, Одесская, Хмельницкая и Харьковская области лидируют по динамике роста заболеваемости COVID-19.

Накануне к ослаблению карантина не были готовы Киев и 11 областей.

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин. С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

С начала июня в Украине возросло количество выявляемых за сутки случаев COVID-19. 25 июня суточный прирост достиг максимума с начала эпидемии – коронавирус подтвердили 1109 лицам.

28 июня количество новых случаев коронавируса в Украине существенно снизилось – до 646, это минимум с 9 июня. Всего, по последним данным, коронавирус в стране выявили у 43 628 человек, из них 1147 скончались, а 19 027 вылечились.