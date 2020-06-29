Скандалы: «У нас очень строгие родители»

29.06.2020, 12:35, Разное

Дочь Дмитрия Пескова Елизавета отказалась считать себя «мажором»

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета отказалась считать себя, а также своих братьев и сестру «мажорами». Об этом она написала на своей странице в Instagram. Этой записью Пескова сопроводила пост с фотографиями, на которых она вместе со своим братом Миком — ещё одним сыном представителя Кремля — празднует день рождения. Чем именно были вызваны такие её рассуждения, неизвестно.

Для начала девушка отметила, что выражение «золотая молодёжь» появилось во Франции в XIX веке и «первоначально относилось к молодым людям, пережившим эпоху террора времён Французской революции и спешивших воспользоваться всеми благами жизни», а слово «мажор» произошло от «французского majeur (высший, больший)».

Последнее определение дочь Пескова сочла для себя обидным. В России, отметила она, эти понятия «вызывают лишь неприязнь» и «ассоциируются с „детками богатых родителей“, разъезжающих без прав на геликах с безлимитными карточками в кармане, но с ограниченным уровнем воспитания и образования».

Пескова отметила, что в Европе, где она прожила восемь лет, понятие «золотая молодёжь» сейчас практически утратило свою актуальность. Ярко выраженного социального неравенства, уверена дочь представителя Кремля, там сейчас нет, а определить, кто из какой семьи, трудно, потому что «одеваются все примерно одинаково, выпячивающие логотипы и бренды считаются дурным тоном, а клубы и рестораны могут позволить себе не только люди из обеспеченных семей».

Лично у неё и её братьев и сестёр, призналась Пескова, «очень строгие родители, особенно в отношении всего, что касается денег». «Да, мы не из простой семьи. Да, у нас больше возможностей, чем у многих, и мы это прекрасно осознаём. Но мы не относимся к золотой молодёжи или мажорам, так как, возвращаясь к определению, мы не прожигаем свою жизнь дорогущими тусовками, бездельем, хамством и отсутствием моральных ценностей», — заявила девушка. «Вместо безлимитной карточки», добавила Пескова, ей и её родным «дали воспитание, а вместо пачки купюр учат, как её заработать».

Чем известна Елизавета Пескова

Елизавете Песковой 21 год. Она — второй ребёнок пресс-секретаря президента от брака с дочерью дипломата Владимира Солоцинского Екатериной. В 16 лет она экстерном закончила школу в Москве: с 1 по 5 класс жила в московском пансионе, а в 6 классе училась в интернате во Франции. В течение года девушка училась в Институте стран Азии и Африки при МГУ, а позже поступила в Парижскую школу бизнеса.

Во Франции Пескова, по её словам, прожила восемь лет, а в прошлом году вернулась в Россию. На родине она известна своими неоднозначными высказываниями в Instagram: например, вернувшись в Москву, Пескова стала критиковать российское образование, а позже — рассказывала, как её отец Дмитрий Песков в 90-х годах подрабатывал таксистом.

В 2017 году Елизавета Пескова была советником по молодёжному предпринимательству президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма. Как рассказала она в интервью Forbes, в настоящее время она учится в магистратуре на факультете международных отношений в МГИМО и зарабатывает в Instagram. Родители, по словам Песковой, перестали давать ей деньги с тех пор, как ей исполнилось 18 лет.

Обратите внимание

Помимо Елизаветы, у Дмитрия Пескова ещё четверо детей: сын Николай 1990 года рождения от брака с первой женой Анастасией Будённой (сейчас у молодого человека фамилия отчима-англичанина Чоулз), родные братья Елизаветы Песковой 16-летний Михаил (Мик) и 11-летний Данила (Дени), а также маленькая дочка Надежда от брака с фигуристкой Татьяной Навкой.

В 2017 году старший сын Пескова Николай стал героем расследования Фонда борьбы с коррупцией. Основатель ФБК Алексей Навальный, ссылаясь на социальные сети молодого человека, тогда рассказал, что Чоулз летает частными самолётами и бизнес-классом, увлекается яхтами, ездит на иномарках Tesla, Ferrari, Mercedes и Harley Davidson. В собственности у него, по оценкам ФБК, тогда находилась 110-метровая квартира в центре Москвы на Большой Дорогомиловской улице.

Причём на тот момент Чоулз, как отмечали расследователи, был безработным. Согласно его странице в Facebook, прежде он работал на Russia Today, а также был креативным директором Fight Nights, компании бизнесмена Зиявудина Магомедова, продюсирующей бои смешанного стиля.

Сам Чоулз, комментируя впоследствии расследование Навального, называл его «кошмаром» и «провокацией». От других комментариев по этому поводу он отказался.

Евгения Маляренко