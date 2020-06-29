Скандалы: Михаил Абызов еще посидит

29.06.2020, 12:35, Разное

Содержания под стражей экс-министра «Открытого правительства» и пяти его предполагаемых подельников подлили на три месяца

Сегодня Мосгорсуд до 25 сентября продлил срок содержания под стражей экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова и пяти его предполагаемых подельников. Недавно некоторым фигурантам были предъявлены новые обвинения, поскольку следствие объединило дело о преступном сообществе и мошенничестве с материалами расследования незаконной предпринимательской деятельности и отмывания денег. Защита в связи с этим выражает недоумение, отмечая, что претензии Следственного комитета РФ (СКР) касаются даже того периода, когда у фигурантов имелось «железное» алиби — они уже находились под арестом в СИЗО.

Ранее установленный срок содержания под стражей для Михаила Абызова и остальных фигурантов уголовного дела истекал 25 июня, поэтому следственная бригада, которую возглавляет генерал-майор юстиции Сергей Степанов, подготовила ходатайства о его продлении. Надо отметить, что обвиняемые — экс-министр Михаил Абызов, председатель совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александр Пелипасов, президент Новосибирской региональной федерации самбо, гендиректор группы «Ру-ком» Николай Степанов, бывший гендиректор ОАО «Региональные электрические сети» Сергей Ильичев, заместитель генерального директора ООО «Ру-ком» Максим Русаков и директор по экономике и финансам АО «Рэмис» Галина Фрайденберг — провели в СИЗО уже более года, то есть предельный срок, на который может заключить под стражу райсуд.

Поэтому нынешнее ходатайство СКР было направлено в Мосгорсуд (МГС). Его рассматривал судья Андрей Гуров. Отметим, что сначала заседание было назначено на 23 июня, при этом вчера никого из подследственных из изоляторов в здание МГС не привезли: как сообщал “Ъ”, из-за угрозы распространения коронавируса заключенных предписано привозить на «судебно-следственные действия» в исключительных случаях, когда нет возможности провести слушание дистанционно с использованием видео-конференц-связи (ВКС).

Обвиняемые сейчас содержатся в разных изоляторах — «Лефортово», «Матросской Тишине» и женском СИЗО-6 в Печатниках.

В каждом из них созданы условия для дистанционного участия в заседаниях МГС, однако вчера произошел сбой — как оказалось, обвиняемые не получили в СИЗО подготовленные следствием к судебному заседанию материалы и не имели возможности с ними ознакомиться в видеорежиме. В результате процесс отложили на день, в итоге ходатайство пришлось рассматривать опять-таки по видеоконференции в праздничный день — иначе фигурантов пришлось бы выпускать на свободу.

Впрочем, в самом ходатайстве о продлении ареста, по данным источников “Ъ”, не содержалось ничего нового. Представители следствия в очередной раз ссылались на то, что дело представляет «особую сложность», при этом необходимо получить результаты назначенных экспертиз, ответы на международные запросы и т. д.

Не отпали, по мнению СКР, и прежние основания для изоляции фигурантов уголовного дела: они обвиняются в тяжких и особо тяжких преступлениях, могут скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства и прочее.

Следствие указывает, что в деле около 400 томов, между тем, по некоторым данным, о такой же цифре говорилось и несколько месяцев назад.

В конце концов суд принял решение о продлении срока содержания обвиняемых под стражей до 25 сентября. Адвокаты фигурантов сразу после заседания заявили “Ъ”, что считают решение незаконным и необоснованным, а потому оно будет обжаловано в апелляционной инстанции в ближайшее время.

Напомним, изначально господин Абызов и его подельники были помещены под арест по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Затем в деле появилась статья об организованном преступном сообществе (ОПС, ст. 210 УК РФ). По версии следствия, в 2012–2014 годах Михаил Абызов, являясь бенефициарным владельцем нескольких офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. Вместе с сообщниками экс-министр обманул акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», занимавшихся в Новосибирской области и Алтайском крае производством и передачей электроэнергии. Он убедил их в необходимости проведения сделки, в результате которой структуры Михаила Абызова продали им акции четырех других компаний по завышенной цене, причинив тем самым ущерб на 4 млрд руб. Потерпевшими по делу признаны миноритарии компаний СИБЭКО и РЭС и ФГУП «Алмазювелирэкспорт».

Осенью прошлого года экс-министру предъявили обвинение в незаконном участии в предпринимательской деятельности и легализации добытых преступным путем средств (ст. 289 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ). Якобы господин Абызов, будучи госчиновником, нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью и руководил принадлежащими ему компаниями, которые в 2018 году осуществили сделку по продаже принадлежащих им акций ОАО СИБЭКО двум другим компаниям — АО «Кузбассэнерго» и АО ХСРК. «Полученные от этой сделки денежные средства в сумме около 32 млрд руб. следствие расценивает как приобретенные в результате совершения преступления и впоследствии легализованные»,— сообщали представители СКР. Надо отметить, что в ходе расследования к уже имеющимся шести арестантам добавились еще двое — гражданка Украины Инна Пикалова и Екатерина Заяц. Первая выступала номинальным руководителем зарегистрированной в Лимасоле компании Blacksiris Trading Limited, использовавшейся, по материалам дела, для криминальных сделок с подконтрольными господину Абызову структурами, а госпожа Заяц якобы являлась теневым бухгалтером «московского офиса» ОПС.

Надо отметить, что Михаил Абызов долгое время являлся единственным обвиняемым по статьям 289 и 174.1 УК РФ. Правда, уже после начала карантина обвинения в соучастии в этих преступлениях были предъявлены Николаю Степанову и Максиму Русакову. Произошло это в СИЗО еще 7 мая в условиях строгих противоэпидемических мер через стекло в комнате для свидания, когда дубликаты документов заранее были переданы обвиняемым сотрудниками ФСИН. По версии следствия, оба бизнесмена якобы устраняли некие препятствия, мешавшие Михаилу Абызову. Адвокаты обвиняемых заявили “Ъ”, что их подзащитные своей вины не признают. Более того, защита утверждает, что у клиентов есть «железное» алиби — вменяемые им в вину преступления приходятся на те месяцы, которые фигуранты провели в СИЗО.

Сергей Сергеев