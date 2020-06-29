Минтранспорта назвало сроки восстановления международных ж/д перевозок
29.06.2020, 12:30, Новости дня
Международные железнодорожные пассажирские перевозки между Россией и другими странами могут возобновиться в 2020 году, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
«В этом году может возобновиться международное железнодорожное пассажирское сообщение», – передает РИА «Новости» слова министра.
Дитрих также отметил, что «важно избежать всплеска заболеваемости».
«Чтобы те страны, куда мы хотели бы разрешить нашим гражданам выезжать в первую очередь, были сопоставимы с Россией по уровню риска заражения коронавирусом. Чтобы мы ни в коем случае не дали возможности завести сюда новые большие объемы заболевания. Эти обстоятельства изучаются, как только будут какие-то решения по этому поводу, вы сразу узнаете», – добавил он.
Кроме того, министр напомнил, что объемы международного пассажирского железнодорожного сообщения были не очень высоки.
Ранее РЖД начали возвращать в график отмененные ранее из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом поезда дальнего следования.
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