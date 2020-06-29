 

Мария Порошина: «Дмитрий Назаров воспитывал меня в сложном подростковом возрасте»

29.06.2020, 12:30, Разное

Во время съемок программы «Судьба человека» Мария Порошина призналась Борису Корчевникову, что благодарна своему отчиму – актеру Дмитрию Назарову. Народному артисту РФ пришлось воспитывать ее, когда пришелся сложный подростковый возраст.
Наталья Красноярская, мать Марии Порошиной, прожила в браке с Дмитрием Назаровым более 10 лет. Режиссер Большого театра была счастлива с актером, а в их доме часто звучали песни и стихи. Отчим помогал в воспитании Марии Порошиной, которая на тот момент была «своенравной максималисткой». В этот сложный период жизни будущая артистка отличалась упрямством.

Актриса вспоминает, как часто разговаривала с Дмитрием Назаровым, а он применял своеобразный психоэмоциональный тренинг. Такая практика сказалась на воспитании Марии Порошиной и становлении ее как личности. Возможно, именно благодаря отчиму, она выбрала творческую профессию.

У Натальи Красноярской артист был вторым супругом, общих детей они не завели. Инициатором расставания был Дмитрий Назаров, который ушел к Ольге Васильевой. Актриса подарила ему двоих детей.



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