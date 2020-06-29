Зафиксирован резкий рост спроса на туры в Сочи

29.06.2020, 12:30, Новости дня

Туроператоры зафиксировали резкий рост спроса на туры в Сочи, при условии сохранения закрытых границ с последующей отменой ограничений продажи только увеличатся, сообщили в Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

По информации туроператоров, продажи туров в Сочи уже превышают уровень прошлого года, в некоторых компаниях – в несколько раз. В первую очередь люди бронируют заезды в июле, но при этом постепенно растет количество заявок по всей глубине сезона, сообщается на сайте АТОР.

Отмечается, что спрос на туры в Сочи заметно вырос сразу после снятия с 21 июня карантина в Краснодарском крае. В популярных отелях уже фиксируется нехватка мест.

Туроператоры отмечают, что наибольшей популярностью пользуются отели категории «три и четыре звезды», в основном на базе завтраков. Также сохраняется высокий спрос на отели с питанием «все включено». На долю таких объектов приходится до 20-25% продаж.

Популярность концепта All Inclusive связана с предпочтениями туристов: отдых в Сочи чаще всего бронируют семьи с детьми.

Еще одна тенденция летнего сезона-2020 – повышение интереса россиян к дорогому и комфортному отдыху в Сочи.

По оценкам участников рынка, разнообразие чартерных программ и доступных по цене регулярных рейсов существенно повысили интерес к бронированию пакетных туров в Сочи: их доля в общем объеме продаж доходит до 80%.

Так, например, стоимость недельного тура с авиаперелетом на двоих с проживанием в студии в гест-хаусе на Красной поляне (без питания) начинается от 16 тыс. рублей на двоих, без перевозки – от 10 тыс. рублей. Аналогичный по длительности тур (без перелета), но в двух- или трехзвездочный отель, работающий по системе «все включено», можно приобрести по цене от 46-48 тыс. рублей. За отдых в гостинице высокой категории придется заплатить от 80 тыс. рублей (перелет – включен).

Между тем вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что цены гостиниц на российских курортах на фоне пандемии держатся на уровне 2018-2019 годов.

«Уже почти месяц работают санатории, а с 1 июля туристический сезон уже будет в полном масштабе. Пока отмечаем, что цены сохраняются на уровне 2019-2018 года. Многие даже двух- и трехзвездочные отели предлагают скидки», – цитирует РИА «Новости» Чернышенко.

По его словам, туристический сезон в РФ хоть и начнется позднее, но продлится до октября-ноября.

Также Чернышенко отметил, что за это время отпуск в РФ могут провести порядка 20-22 млн россиян.

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что туристам в крымских санаториях не придется предоставлять справку об отсутствии коронавируса, требования к постояльцам отелей и санаториев синхронизированы.

Также в Крыму ввели правила безопасного отдыха, пляжный отдых на полуострове необходимо проводить с соблюдением всех мер безопасности, в том числе социальной дистанции между шезлонгами и дезинфекции всего пляжного инвентаря.