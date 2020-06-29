После получения наследства сын Крачковской перестал ухаживать за ее могилой

29.06.2020, 12:30, Разное

Единственный сын советской и российской актрисы Натальи Крачковской перестал посещать ее могилу после получения наследства. Из-за того, что никто за ней не следит она пришла в запущенное состояние и выглядит заброшенной.

При жизни актриса признавалась, что с сыном почти не общается из-за плохих отношений. Когда она переписала свою недвижимость на родственников, все изменилось. Наталья Крачковская утверждала, что сын от нее не отходил ни на минуту, пока она болела, он заботился о ней и всяческий помогал.

Однако это утверждение не соответствовало истине. На телеканале НТВ в программе «Ты не поверишь!» выяснилось, что ухаживала за актрисой, когда у нее обнаружили отек легкого, ее соседка. А родственники, включая единственного сына, получив наследство, даже перестали посещать ее могилу.