 

Фитнес-центры удвоили выручку после снятия ограничений

29.06.2020, 12:23, Разное

Из-за эпидемии коронавируса спортивные клубы были закрыты с 21 марта по 22 июня. Разумеется, их выручка упала до нуля, а проходящий через pos-терминалы оборот удерживался на минимальном уровне – 3% до введения карантина. Такой показатель удалось сохранить благодаря сдаче инвентаря в аренду.

Эксперты МКБ и ГК “Элекснет” отметили, что после отмены ограничительных мер открылись только 58% спортивных клубов, причем наличную выручку получили менее одной пятой всех фитнес-центров. В то же время за первые пару дней работы средний дневной наличный оборот открывшихся фитнес-центров в два раза превысил показатели середины марта.

По данным исследования, среднедневной оборот на единицу платежного терминала превысил мартовские показатели на 96%. Средний чек на клиента вырос на 42% – до 5,5 тысячи рублей, а дневной оборот на один фитнес центр в среднем вырос до 63%.

“Клиенты с нетерпением ждали открытия клубов и в первые дни пошли оплачивать абонементы”, – делает вывод гендиректор ГК “Элекснет” Игорь Антонов.

Часть спортивных клубов продолжит открываться в ближайшие дни, считает он. Антонов уверен: клиенты будут переходить из закрытых фитнес-центров в работающие, тем самым увеличивая их выручку.

Динамика возвращения жителей столицы в спортивные клубы позитивная, добавляет управляющий директор по развитию торгового эквайринга МКБ Марк Баранов. Он полагает, что нарастить выручку помогли специальные предложения в открывшихся клубах. В ближайшее время активность клиентов фитнес-центров вернется к значениям 2019 году, прогнозирует он.

Напомним, что ранее аналитики Московского кредитного банка подсчитали траты клиентов на автозаправках весной. Оказалось, что пропускная система и другие ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией коронавируса, не помешали гражданам проводить много времени за городом. Количество покупок на автозаправочных станциях удваивалось каждую пятницу, отметили специалисты банка.



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