 

На границе России и Китая подрались два медведя

29.06.2020, 12:23, Разное

Центр “Амурский тигр” на своей странице в “Инстаграм” опубликовал ролик, снятый камерой наружного наблюдения. Она запечатлела схватку двух медведей, передает RT.

Специалисты рассказали, что один из них пришел со стороны китайской границы, второй – из России. Как отметили эксперты, тигры обычно мирно расходятся на этом участке. В результате медвежьего поединка были повреждены камера и забор.



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