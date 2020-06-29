 

JAC представила компактный кроссовер Jiayue X4 за 720 тысяч рублей

29.06.2020, 12:17, Разное

Китайская компания JAC официально презентовала модель Jiayue X4, стоимость которой стартует от 720 тысяч рублей. Разработчики использовали при создании компактного кроссовера концепцию JAC 3.0.
Дизайнеры выполнили новинку в новой стилистике, отдав предпочтение смелым формам и резким линиям. Если сравнивать с моделью JAC Refine S4, то выглядит Jiayue X4 намного современнее. Разработчикам удалось достичь эффекта «парящей крыши» благодаря черным задней и средней стойкам. Бросаются в глаза также задние фонари, которые соединили горизонтальной планкой.

Интерьер Jiayue X4 дизайнеры решили выполнить в темном цвете, но можно заказать салон, в котором будут и контрастные вставки. Текстурированность интерьеру добавляет наличие хромированных элементов. Центральную консоль разработчики отделили от передней панели, а мультимедийный экран на 10,25 дюймов располагается по центру сверху.

В подкапотном пространстве новинки от JAC расположен турбомотор на 1,5 литров, который генерирует 150 «лошадок» при крутящем моменте 210 Нм. Автолюбителям будет доступна версия с шестиступенчатой механической коробкой, а также с вариатором. До 60 км/ч Jiayue X4 разгоняется за 4,3 секунды. Производить компактный кроссовер будут на совместном заводе JAC-Volkswagen.



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