Названа дата открытия кинотеатров в России
29.06.2020, 12:16, Новости дня
У россиян с 15 июля вновь появится возможность посещать кинотеатры, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Еще одна хорошая новость – с 15 июля открываются кинотеатры», – сказал он, передает РИА «Новости».
Кинотеатры были закрыты с марта в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Министр культуры Ольга Любимова также говорила, что кинотеатры в РФ могут заработать с 15 июля, но решения в каждом регионе будут приниматься с учетом ситуации с коронавирусом.
На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавируса в РФ отступает, в том числе благодаря работе волонтеров, сделанной на совесть.
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