Названа дата открытия кинотеатров в России

29.06.2020, 12:16, Новости дня

У россиян с 15 июля вновь появится возможность посещать кинотеатры, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Еще одна хорошая новость – с 15 июля открываются кинотеатры», – сказал он, передает РИА «Новости».

Кинотеатры были закрыты с марта в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Министр культуры Ольга Любимова также говорила, что кинотеатры в РФ могут заработать с 15 июля, но решения в каждом регионе будут приниматься с учетом ситуации с коронавирусом.

На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавируса в РФ отступает, в том числе благодаря работе волонтеров, сделанной на совесть.