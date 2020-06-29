Мнение: Собака не говорит потому что не испытывает в этом потребности

29.06.2020, 12:12, Разное

Я хочу вам рассказать об удивительном человеке. Это мой давний собеседник black_semargl. Я с удовольствием познакомлю вас с эти необыкновенным человеком. Начнём с того, что этот человек мнит себя экономистом, Хотя не отличает дохода от прибыли и до тех пор, пока я ему не разъяснил разницу, искренне верил, что зарплата выплачивается из прибыли.

Да и сейчас он по прежнему путает прибыль и зарплату. Например вот в этом комментарии он совершенно серьёзно заявляет:

Фирма – сущность нематериальная, деньги зарабатывать не может. Деньги зарабатывают конкретные люди.

Так что всё что не зарплата работников и не отчисления инвесторам – зарплата капиталиста.

Которую он захочет – потратит на яхту, захочет – на развитие производства.

Но человек может не разбираться в чём угодно, я тоже далеко не всё знаю и не во всём разбираюсь. Но когда человек не разбираясь в чём либо, начинает давать «советы космического масштаба и космической же глупости». К чему это приводит, под катом….

Да и это не самое удивительное в данном персонаже. Ну троллит человек и троллит… С кем из платных такого не бывает 🙂

Но теперь он договорился до такого, что в моей голове просто не укладывается ни в какие рамки.

Всё началось с вполне невинного замечания, которое я оставил под постом уважаемого karlsonmarxx. Я неосмотрительно, каюсь, заметил, что:

Простите, а в чём заключается “труд” капиталиста?

На что Лунная Дорожка заметила

Есть целый список. Но если проще: это то, что не могут сделать рабочие, чтобы делить всю прибыль на себя, а умеют только голодать и идти на работу устраиваться :-).

Ну я по глупости наверно, переспросил:

А кто решил, что не могут?

Т.е. им дали возможность , а они облажались?

Или им, всё таки никто этой возможности не давал?

А их именно НАСИЛЬНО поставили в такие условия, при которых они НИЧЕГО и не смогут решать? 🙂

И всё было бы хорошо, но здесь присоединился герой нашего повествования с очень оригинальной интерпретацией капиталистического способа производства:

Да, именно что – дали возможность, а они не осилили. Точнее – даже не попытались осилить.

Вот собака может говорить или нет? В организме у неё всё точно такое же как у человека ведь.

Но можно ли сделать вывод что собак насильно ставят в условия, запрещающие им говорить?

Нет – собака не говорит потому что не испытывает в этом потребности. Нет у неё в мозгу того кусочка, который бы такую потребность генерировал.

Вот так же и пролетарий – не испытывает потребности трудится, если его к этому не вынуждают внешние факторы. Типа желания поесть. А капиталисту – хочется чего-то достичь.

Да и бог бы с ним, ну взболтнул лишнего, с кем не бывает. Может грустил в это время. Не думал что говорил. Но я переспросил, сердешного, что он имеет в виду:

А, теперь понял. Сына депутата так воспитывали, то он говорит, а не гавкает. А сынок слесаря образования не получил, его удел гавкать?

Я правильно понял вашу аналогию?

Т.е. вы тоже гавкаете? 🙂

На что наш герой ничтоже сумняшиеся ответил:

Если мозги по причине неиспользования атрофировались – то назад не отрастут, да.

Т.е. этот субъект считает, что если сынок депутата или депутатши (уж простите мой французский) стал миллиардером, то это исключительно его заслуга. Он воспитывался в правильной обстановке и его мозги не атрофировались. Что рабочий, только потому не может стать миллиардером, что его мозги «атрофировались» и он просто «не испытывает в этом потребности». И этот человек очень горячий сторонник БОДи.

Я предложил ему самому выбрать кто он после этого. На выбор предложил — либералом, фашистом, нацистом, евгенистом, идиотом или дебилом.

А ваше мнение, кем является этот человек? Или может вы полностью согласны с высказыванием и мнением данного индивида?

Помогите мне разобраться. Я впервые сталкиваюсь с подобными откровениями. Я всегда говорил, что ЕГЭ это вред. Но не мог себе представить, что ЕГЭ приводит к таким последствиям.