Доктора обнаружили новую форму деменции

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29.06.2020, 12:09, Разное

Доктора рассказали о новой форме деменции. Они обнаружили в бляшках людей с болезнью Альцгеймера «неканонические» белки, указывающие на наличие новой формы деменции.
Самой популярной формой старческой деменции считается болезнь Альцгеймера, которая до сих пор остается неизвестной для ученых. Причины ее возникновения непонятны, но специалисты установили, что главным мотивом нарушений является накапливание в клетках мозга амилоидных бляшек. Это устойчивые плотные сгустки из белков-амилоидов, препятствующие правильной работе клеток и их снабжению, что приводит к их погибели.

Эксперты установили, что болезнь Альцгеймера сопровождена возникновением бляшек из тау-белка и бета-амилоида, а определенные виды лечения направляют на борьбу с этим процессом. В прошедшем году врачи заявляли, что меньше 20% случаев диагностирования болезни Альцгеймера сопровождаются накапливанием амилоида TDP-43 и считаются совсем другой формой деменции, называющийся LATE.

Эрик Эбнер и его коллеги выяснили, что симптоматика, присущая заболеванию Альцгеймера, может проявляться и у еще одной форме деменции, которую связывают с возникновением бляшек из 4-х аномальных белков.

Специалисты изучали результаты аутопсии мозга 375 людей, которые принимали участие в программе исследований нейродегенеративных болезней. Они обнаружили у каждого пятого человека в бляшках не только вышеупомянутые белки, но и альфа-синуклеин, связанный с болезнью Паркинсона.

Испытуемые 10 лет до своей кончины наблюдались у медиков, что помогло отследить их истории болезней. В тканях нашли бляшки 4-х амилоидов, а все процессы прогрессировали быстро. Ученые полагают, что с помощью таких данных можно не только победить болезнь Альцгеймера, но и дальше предстоит изучать TDP-43 и альфа-синуклеин.



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