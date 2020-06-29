 

На акции «Помоги детям» Виктория Тарасова из «Глухаря» получила травму

29.06.2020, 12:09, Разное

Российская актриса Виктория Тарасова, знаменитая по сериалу «Глухарь», готовится к операции из-за серьезной травмы. Ее она получила во время выгрузки овощей в честь благотворительной акции «Помоги детям».
По словам Виктории Тарасовой, в процессе выгрузки, 7-тонная фура привезла помидоры, она почувствовала сильную боль в руке. Актриса сочла, что просто потянула мышцу, поэтому проигнорировала дискомфортное ощущение. Однако со временем оно не только не прошло, но еще и усилилось, что заставило ее обратиться за помощью к медикам.

У звезды сериала «Глухарь» врачи обнаружили, что сухожилие ее плечевого сустава оказалось порванным. Боль стала такой невыносимой, что ей сделали медикаментозную блокаду. Сейчас Виктория Тарасова принимает обезболивающие препараты и занимается поисками хорошей клиники, поскольку без хирургического вмешательства обойтись не удастся.



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