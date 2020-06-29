В голосовании по Конституции за четыре дня приняли участие 40,4 млн человек

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29.06.2020, 12:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаУчастие в голосовании по закону о поправках к Конституции за четыре дня приняли более 40 млн человек, говорится в сообщении ЦИК.

«Число граждан РФ, проголосовавших 28 июня 2020 года, с учетом дистанционного электронного голосования – 40 415 883, явка – 37,2% от числа избирателей, зарегистрированных в России», – сообщили в ЦИК, передает ТАСС.

По данным ВЦИОМ, за четыре дня голосования по поправкам в Конституцию РФ изменения поддержали 76% граждан.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля, причем среда 1 июля будет выходным днем. По данным ЦИК, за первые три дня явка на голосовании составила 28,46%, количество участников превысило 30 млн человек. Явка на онлайн-голосование к 19.16 воскресенья достигла 80%. 



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