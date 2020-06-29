Мнение: Нападение на Пакистанскую Фондовую Биржу

29.06.2020, 11:54, Разное

В пакистанском Карачи группа боевиков напала на Пакистанскую Фондовую Биржу с применением автоматов и гранат. Перед нападением они произвели выстрел из гранатомета у главных ворот здания. Сообщается о ликвидации как минимум 4х боевиков и жертвах среди гражданских и силовиков (цифры пока плавающие – от двух до девяти убитых + раненые).