 

Максим Виторган показал фото в постели с двумя женщинами

29.06.2020, 11:53, Разное

В своем микроблоге Instagram Максим Виторган опубликовал провокационное фото, на котором он запечатлен в постели с двумя женщинами. Оказалось, что этот снимок был сделан во время съемок сериала «Чиновница».
47-летний актер подписал фотографию с юмором: «Просто такая работа». Оказалось, что после самоизоляции Максим Виторган уже активно трудится и снимается в новом проекте, который насчитывает восемь серий. Вместе с ним в сериале «Чиновница» можно будет увидеть Оксану Карас и Викторию Толстоганову. С этими артистками он как раз и позирует на провокационном фото. Оксана Карас также пояснила об этом проекте своим поклонникам. По словам актрисы, перед началом съемок все причастные сдали тест на коронавирусную инфекцию.

Сценаристами восьми серийной картины выступают Денис Уточкин и Мария Меленевская. Как отметила артистка, после традиционного разбития тарелки на удачу, они уже притупили к работе. Ранее в Сети появлялись слуха о том, что Максим Виторган расстался со своей возлюбленной Нино Нинидзе. Однако, судя по совместным фото артистов, в их личной жизни все без изменений.



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