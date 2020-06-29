 

Иностранные эксперты оценили голосование по поправкам в Конституцию

29.06.2020, 11:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГолосование по поправкам в Конституцию РФ проходит на уровне международных стандартов и с соблюдением всех мер профилактики распространения коронавируса, заявили газете ВЗГЛЯД иностранные эксперты, которые посетили участки и ознакомились с процедурами.

По словам депутата городского совета итальянского города Монца Федерико Арена, у россиян есть возможность голосовать на протяжении нескольких дней, что дает очень важно в период выхода РФ из пандемии. По его словам, голосование по поправкам в Конституцию проходит на уровне международных стандартов.

«Порадовало то, что члены комиссий и голосующие используют маски, перчатки. Это важная забота о здоровье. Очень важно, что у жителей Москвы есть возможность голосовать онлайн. Такой способ голосования имеет большие перспективы», – добавил он. 

Он отметил, что самое главное обеспечить безопасность процесса, чтобы не было возможности манипулировать голосами. 

«Проблем в Москве в этом вопросе я не заметил. Хорошо организовано видеонаблюдение, всю информацию с участков фиксируют в общественном штабе», – отметил Арена. 

В свою очередь депутат Бундестага (ФРГ) Штефан Койтер после посещения 20 участков заявил, что голосование по поправкам в российскую Конституцию организовано на высоком уровне. 

«Должен признать: процесс голосования очень прозрачный, особенно учитывая использование видеокамер. Я никогда такого не видел в странах Европы. Также для себя отметил, что на участках раздают маски, перчатки, санитайзеры. В условиях выхода из пандемии коронавируса санитарно-эпидемиологические стандарты очень высокие», – подчеркнул он. 

Что касается электронного голосования, Койтер отметил, что процедура в целом соответствует международным стандартам.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля, причем среда 1 июля будет выходным днем. По данным ЦИК, за первые три дня явка на голосовании составила 28,46%, количество участников превысило 30 млн человек. Явка на онлайн-голосование к 19.16 воскресенья достигла 80%. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Китай оценил подход РФ к вопросу о происхождении COVID-19

21.06 / Трамп решил «помочь» Китаю и Индии преодолеть «большие проблемы»

27.05 / В Петербурге умерла беременная с коронавирусом. Ребенка спасти не удалось

14.05 / Трамп внес в Сенат США кандидатуру нового посла на Украине

10.04 / СК заочно обвинил одного из напавших на Российский центр науки и культуры в Киеве

13.04 / Онлайн-спектакли пользуются небывалой популярностью

20.05 / Сборная России по хоккею узнала соперников по чемпионату мира-2021

05.06 / В РФ оценили «бравые» заявления США об «убийцах» С-400

24.06 / СБУ открыла уголовное производство против бывшего руководства “Антонова”

08.06 / Путин поручил продлить выплату пособия по безработице на три месяца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска