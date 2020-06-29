 

Настя Ивлеева запускает новое шоу на YouTube

29.06.2020, 11:45, Разное

Настя Ивлеева пробовала себя в разных шоу – “Орел и Решка”, Agent Show, “Прямой карантин”, а теперь она планирует ворваться на YouTube с новой вариацией последнего. На своей странице в Instagram блогер объявила, что запускает новый проект, в котором может поучаствовать каждый подписчик – наравне со звездами.

Настя ИвлееваОчень мне запал в сердце “Прямой карантин”, я решила вдохновиться этой историей и транслировать ее на YouTube. Не буду сейчас раскрывать всех подробностей, как это будет выглядеть в итоге, но могу сказать, что мы его трасформировали,- рассказала Настя, пригласив к участию всех желающих:

Если ты хочешь противостоять звездам и выиграть реальные бабосики, показав свой талант в популярнейшем шоу Насти Ивлеевой, читай внимательно правила:
1) Запиши горизонтальное видео с кратким описанием о себе (как зовут, сколько лет, откуда).
2) Расскажи условия своего челленджа (желательно, чтобы он был авторский, сложный и не банальный) – а после успешно выполни его на камеру. Чем интереснее и сложнее твой челлендж, тем больше шансов у тебя забрать бабосики.
3) Выполняй челлендж в рамках помещения.
4) Загружай видос на файлообменник и кидай нам ссылку на почту.

Настя ИвлееваНапомним, что шоу Ивлеевой “Прямой карантин” проводилось в период вынужденной самоизоляции. Самым популярным выпуском стал эпизод с Тимати: в прямом эфире рэпер проколол себе губу, поджег руку, прошелся по крысоловкам, играл с ножом, держал во рту соус табаско, красил лицо малярной краской, вешал на стену портрет Джигана, а Настя, в свою очередь, нарисовала картину грудью,  разрезала любимые вещи, поедала бургеры, роняла на себя кактусы… Словом, скучать не пришлось, и эти безумия принесли свои плоды – им удалось побить мировой Instagram-рекорд, собрав 560 тысяч просмотров в моменте.

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Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)22 Апр 2020 в 1:13 PDT



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