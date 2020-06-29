Мнение: Таро от любителя сюрреализма
29.06.2020, 11:40, Разное
Ференц Пинтер (Ferenc Pinter, 1931 – 2008) был весьма интересным и влиятельным книжным иллюстратором. Создал он и свое таро.
Я люблю рассматривать таро художников: интересно смотреть, как он решают поставленные этим жанром задачи.
Tarocchi dell'Immaginario ("Триумфы") — 22 илл., он опубликовал в 1989 году в туринском издательстве Lo Scarabeo с предисловием искусствоведа Федерико Зери. А в 2000–2002 годах там же напечатали его Arcani Minori (Младшие арканы) — 56 илл.
Те, кто практикует таро, отзывается о ней сдержанно — уж больно она нетрадиционная (Рецензия; еще одна; на русском языке; онлайн-гадалка).
Зато она любопытна как книжная графика, причем вдохновленная искусством ХХ века (в некоторых работах чувствуется Фрэнсис Бэкон), иногда — классической живописью, и еще пытающаяся использовать события реальной истории.
Мне это как-то больше напоминает какой-то качественный графический роман, от которого осталось несколько обрывков, но не известен ни сюжет, ни персонажи. Причем автор — отличный график, использующий и открытия экспрессионизма, и поп-арта.
Если знать всю эту кухню с символикой таро, то решения, выбранные Пинтером сильнее торкают (или коробят). Но и без того некоторые рисунки впечатляют — одни сценами изнасилований, другие методом кадрирования.
Старшие арканы, которые раньше нарисованы, на мой взгляд гораздо слабее и по эмоциям, и по трактовкам сюжетов. Ну пусть будет, для коллекции.
Источник: Шакко
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