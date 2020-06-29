 

Кристина Асмус снова согласилась сняться обнаженной

29.06.2020, 11:37, Разное

Еще до фильма “Текст” Кристина Асмус прочла сценарий киноленты “Китобой” Алексея Учителя и дала согласие на роль несмотря на то, что должна была раздеться во время съемок. Позже актриса изменила решение, потому что откровенная постельная сцена в картине Клима Шипенко вызвала скандал.

Зрители начали поливать грязью Асмус. Мол, негоже замужней женщине сниматься в таких фильмах. Досталось и мужу актрисы Гарику Харламову за то, что он разрешил супруге сыграть интимную близость с другим мужчиной.

Алексей Учителю пришлось снова просить Кристину Асмус сняться в пикантной сцене его фильма. Режиссер показал актрисе десять минут киноленты “Китобой”, после чего она согласилась. Учитель уточнил у Асмус, не боится ли она новой волны осуждения после выхода “Китобоя”. Кристина ответила: “Это мое дело”.

“Сказала она твердо и снялась замечательно. Я был поражен!” – сказал режиссер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 23 Июн 2020 в 2:49 PDT

Напомним, что постельную сцену фильма “Текст”, в которой снялась Кристина Асмус, считают причиной развода актрисы с Гариком Харламовым. Супруги пояснили, что расстались не из-за этого. Истинную причину разрыва отношений актриса и комик так и не назвали.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / Как защититься от квартирных грабителей: советы эксперта по безопасности

30.05 / Южная Корея создаст аналог японского эсминца с защитной системой Aegis

01.06 / Вечеринка удалась: заразившийся коронавирусом принц Иоахим выступил с заявлением

08.06 / Личное: Остается загадкой ее муж

23.04 / «Агора» и «Роскомсвобода» призвали глав регионов гарантировать уничтожение личных данных россиян

31.05 / Одичали совершенно

12.04 / Мнение: Вы будете немножко расстреляны

11.05 / Мнение: Арест дезертиров

15.05 / Личное: Знакомьтесь — Таня. Она алкоголик

22.06 / Мнение: Пресс-конференция Украина/Антироссия. Поиск национальной идеологии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска