Кристина Асмус снова согласилась сняться обнаженной

29.06.2020, 11:37, Разное

Еще до фильма “Текст” Кристина Асмус прочла сценарий киноленты “Китобой” Алексея Учителя и дала согласие на роль несмотря на то, что должна была раздеться во время съемок. Позже актриса изменила решение, потому что откровенная постельная сцена в картине Клима Шипенко вызвала скандал.

Зрители начали поливать грязью Асмус. Мол, негоже замужней женщине сниматься в таких фильмах. Досталось и мужу актрисы Гарику Харламову за то, что он разрешил супруге сыграть интимную близость с другим мужчиной.

Алексей Учителю пришлось снова просить Кристину Асмус сняться в пикантной сцене его фильма. Режиссер показал актрисе десять минут киноленты “Китобой”, после чего она согласилась. Учитель уточнил у Асмус, не боится ли она новой волны осуждения после выхода “Китобоя”. Кристина ответила: “Это мое дело”.

“Сказала она твердо и снялась замечательно. Я был поражен!” – сказал режиссер.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 23 Июн 2020 в 2:49 PDT

Напомним, что постельную сцену фильма “Текст”, в которой снялась Кристина Асмус, считают причиной развода актрисы с Гариком Харламовым. Супруги пояснили, что расстались не из-за этого. Истинную причину разрыва отношений актриса и комик так и не назвали.