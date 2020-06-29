 

Жертвами нападения террористов в Карачи стали семь человек

29.06.2020, 11:35, Новости дня

Сепаратистская группировка "Армия освобождения Белуджистана" взяла на себя ответственность на нападение на фондовую биржу в пакистанском Карачи, в результате которого погибли в общей сложности 11 человек, в том числе четверо террористов, сообщает Geo News.

Первоначально сообщалось о двух жертвах атаки, еще три человека получили ранения. По последним данным, под натиском подъехавших к "пакистанской Уолл-Стрит" на машине боевиков погибли четверо охранников, полицейский и две сотрудницы.

Four gunmen attacked the Pakistani Stock Exchange building in the city of Karachi but security forces killed them all, police said. Two other people were also killed https://t.co/xP0nfXYsW6 pic.twitter.com/B5kLZVnNvo

— Reuters (@Reuters) June 29, 2020

У стен здания были убиты двое вооруженных автоматами АК-47 членов "Армии освобождения Белуджистана", еще одного ликвидировали на входе. Последний укрылся в здании и на протяжении почти 20 минут отстреливался от стражей порядка, но в итоге был убит.

Сторонники заявившей о себе почти 20 лет назад группировки с оружием в руках требуют суверенитета Белуджистана — исторической области на стыке Ближнего Востока и Индостана, расположенной на территории трех государств: Пакистана, Ирана и Афганистана.



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