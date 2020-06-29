Боевой робот “Маркер” принял участие в настоящих учениях

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29.06.2020, 11:35, Новости дня

Российский боевой робот "Маркер" принял участие в учениях на полигоне Чебаркуль в Челябинской области. Создатели выясняли, насколько дрон удобен в обращении и как помогает решать боевые задачи, рассказал в интервью агентству ТАСС глава Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследования Олег Мартьянов.

В будущем разработчики планируют провести сравнительные испытания робота и живых бойцов: кто быстрее выполнит задачу и потратит меньше боеприпасов. В ФПИ рассчитывают, что "Маркер" сможет превзойти людей.

Также наземные боевые роботы могут стать носителями небольших ударных дронов и крупных разведывательных БПЛА. Причем оба этих типа вооружения уже устанавливают на "Маркер".

Еще одна технология, которую отрабатываю на дроне – это голосовое управление. Олег Мартьянов пояснил, что беспилотник учиться, как человек, понимать и выполнять команды командира. Кроме того, ФПИ пытается сделать робота менее зависимым от человека: он сам должен прокладывать путь до цели, а при необходимости запускал дрона-разведчика, чтобы уточнить маршрут.

Контрольные испытания "Маркера" начнутся в 2021 году. После чего робота передадут военным. Впрочем, пока задачи создать готовый продукт нет, уточнил Мартьянов. Нужно сначала отработать технологии.

"Маркер" – это совместная разработка ФПИ и компании "Андроидная техника", которая спроектировала робота FEDOR.



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