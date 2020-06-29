В Москве задержали организаторов финансовой пирамиды

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29.06.2020, 11:35, Новости дня

Московские оперативники задержали четверых организаторов финансовой пирамиды, обманувших около 250 человек более чем на 300 миллионов рублей, заявил официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Подозреваемые задержаны в местах их проживания в Московском регионе: трое заключены под стражу, а 32-летняя подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.

Принцип пирамиды оказался неизменным – жертвам обмана обещались высокие проценты в обмен на инвестиции, но первое время они получали доходы только за счет взносов новых вкладчиков, а затем мошенники, как правило скрываются вместе с собранными деньгами.

Мошенничество раскрыто по итогам расследования. Ряд граждан направили в полицию заявления о фактах обмана, и сообщили, что стали жертвами аферистов. По предварительным данным, жительница столицы изначально для аферы создала кредитно-потребительский кооператив, но без лицензии. Его незаконные услуги широко рекламировались в интернете. Мошенники арендовали офисы.

Потерпевшие были "дольщиками" псевдокредитной организации, якобы выдававшей займы. Проценты от займов должны были обеспечить высокие выплаты инвесторам. Жертвы обмана заключили договоры с финансово-кредитной организацией на Ленинском проспекте – в обмен на инвестиции предлагалась высокая доходность. Непродолжительное время проценты от инвестиций выплачивались, но затем мошенники предложили заключить похожее соглашение с другой организацией, а вскоре выплаты и вовсе прекратились.

В ходе обысков изъято серверное оборудование, бухгалтерские документы, списки вкладчиков с суммами привлеченных денежных средств. Задержанные обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, согласно данным отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮЗАО ГУ МВД РФ по г. Москве. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ, которые затем объединены в одно.



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