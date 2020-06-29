В пакистанском Карачи боевики напали на фондовую биржу, есть погибшие и пострадавшие

29.06.2020, 11:30, Новости дня

Утром 29 июня произошло вооруженное нападение на здание фондовой биржи Pakistan Stock Exchange в городе Карачи на юге Пакистана, сообщил пакистанский телеканал Geo TV.

Полиция назвала нападавших террористами. По ее данным, четверо злоумышленников застрелены. В результате атаки погибли также четверо охранников и полицейский, выяснил Geo TV.

По данным очевидцев, боевики прибыли к бирже на легковом автомобиле и попытались проникнуть в здание со стороны парковки. Когда им этого не удалось, они открыли беспорядочную стрельбу и стали штурмовать здание.

У нападавших были при себе автоматы и гранаты.

Правоохранители продолжают проверять территорию и автомобиль, на котором прибыли злоумышленники.

Агентство Dawn со ссылкой на данные полиции сообщило, что в результате нападения семь человек пострадали, они доставлены в больницу.

Председатель правления Pakistan Stock Exchange Сулейман Мехди сказал, что “торговля не свернулась ни на минуту”. Он назвал произошедшее террористическим актом и поблагодарил охранников, принявших удар на себя.

Брокер Якуб Мемон сообщил агентству Associated Press, что во время атаки он находился в здании биржи. Когда нападавшие были убиты, всех сотрудников Pakistan Stock Exchange собрали в одной комнате, а в этом время правоохранители тщательно обследовали все здание, чтобы убедиться, что в нем нет взрывчатки, рассказал Мемон.

Ответственность за нападение взяла на себя сепаратистская организация “Освободительная армия Белуджистана”. В течение многих лет группировка добивается независимости для богатой газом провинции Белуджистан. Она граничит с провинцией Синд, административным центром которой является Карачи.