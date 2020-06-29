 

В пакистанском Карачи боевики напали на фондовую биржу, есть погибшие и пострадавшие

29.06.2020, 11:30, Новости дня

Утром 29 июня произошло вооруженное нападение на здание фондовой биржи Pakistan Stock Exchange в городе Карачи на юге Пакистана, сообщил пакистанский телеканал Geo TV. 

Полиция назвала нападавших террористами. По ее данным, четверо злоумышленников застрелены. В результате атаки погибли также четверо охранников и полицейский, выяснил Geo TV. 

По данным очевидцев, боевики прибыли к бирже на легковом автомобиле и попытались проникнуть в здание со стороны парковки. Когда им этого не удалось, они открыли  беспорядочную стрельбу и стали штурмовать здание.

У нападавших были при себе автоматы и гранаты. 

Правоохранители продолжают проверять территорию и автомобиль, на котором прибыли злоумышленники. 

Агентство Dawn со ссылкой на данные полиции сообщило, что в результате нападения семь человек пострадали, они доставлены в больницу. 

Председатель правления Pakistan Stock Exchange Сулейман Мехди сказал, что “торговля не свернулась ни на минуту”. Он назвал произошедшее террористическим актом и поблагодарил охранников, принявших удар на себя. 

Брокер Якуб Мемон сообщил агентству Associated Press, что во время атаки он находился в здании биржи. Когда нападавшие были убиты, всех сотрудников Pakistan Stock Exchange собрали в одной комнате, а в этом время правоохранители тщательно обследовали все здание, чтобы убедиться, что в нем нет взрывчатки, рассказал Мемон. 

Ответственность за нападение взяла на себя сепаратистская организация “Освободительная армия Белуджистана”. В течение многих лет группировка добивается независимости для богатой газом провинции Белуджистан. Она граничит с провинцией Синд, административным центром которой является Карачи. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / По факту вспышки коронавируса на складе сети «Красное & Белое» завели дело

29.04 / В калужском доме-интернате для престарелых произошло массовое заражение коронавирусом

15.05 / Мэрия Москвы купила крупнейшего производителя медицинских масок в России

11.05 / Правительство РФ направит 200 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми

29.05 / Трамп объявил о введении санкций против чиновников из Китая и Гонконга

15.04 / Ряд штатов координирует планы по частичному и поэтапному открытию предприятий

11.04 / Москва и Эр-Рияд зарыли топор нефтяной войны — но этого может оказаться недостаточно

15.06 / Глава Единой лиги Кущенко: все клубы подтвердили участие в сезоне-2020/21

28.06 / В Норвегии впервые за 116 лет начали выкапывать корабль викингов

06.06 / Пиво, сидр и коньяк: самоизоляция сказалась на алкогольных предпочтениях россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска