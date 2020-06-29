Представлена модернизированная советская винтовка «Винторез»

29.06.2020, 11:30, Разное

Коллектив конструкторов ЦНИИточмаш представил модернизированную советскую автоматическую винтовку «Винторез». Ее предлагают применять для поражения целей с минимальным уровнем.

Модернизированная винтовка «Винторез» получила новый металлический приклад скелетного типа. Обновление заключается в том, что конструкторы решили убрать боковую планку, вместо нее теперь используется Пикатинни, ее установили на откидывающуюся крышку стальной коробки. Кроме того, в два раза был увеличен шомпол, получивший дополнительное звено. Теперь он свинчивается с двух сторон.

Претерпела изменения комплектация винтовки «Винторез». Теперь она содержит четыре 10-зарядных и 20-зарядных магазина, что позволяет более удобно вести огонь одиночными выстрелами или очередями. Еще одним новым элементом стала сошка, ее установили на планку Пикатинни. Кроме сошки можно установить рукоятку, но в ее целесообразности некоторые эксперты сомневаются.