Александр Лукашенко об аресте блогера Тихановского: Да, это я дал сигнал

29.06.2020, 11:31, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с активом Минской области в Солигорске признался, что это он “дал сигнал” задержать своего возможного оппонента на предстоящих выборах президента, видеоблогера Сергея Тихановского. Также он рассказал о “деле Белгазпромбанка”, в результате которого был арестован другой его противник, Виктор Бабарико. Часть разговора, состоявшегося без журналистов, показал телеканал “Беларусь-1” в программе “Главный эфир” вечером 28 июня.

– Главное ведь не понимают люди, — что идет спокойное расшатывание . Если бы мы тогда некоторых не отрезвили, сегодня бы бушевал и Солигорск. Все начинается постепенно, мы это знаем. Расшатывается обстановка внутри страны, доводится до белого каления, идет наступление на действующую власть, происходит слом власти, — заявил Лукашенко. — С помощью Майдана возникают беспорядки, — вплоть до обращения к иностранному государству. Да, я дал сигнал с Тихановским. Я что-то не так делал? Я переживал за свою страну, за которую я пока еще отвечаю. И буду отвечать всегда — в любом качестве. Я думать должен по максимуму. Почему? Потому что я не знаю, какие действия они предпримут.

Лукашенко не пояснил, кто такие “они”.

Спецназ задержал Сергея Тихановского в 8 часов вечера 29 мая во время пикета его жены Светланы Тихановской в Гродно. Это было сделано в результате провокации: на Тихановского пыталась напасть женщина.

Сейчас в отношении Тихановского и представителей его штаба выдвинуты обвинение в “подготовке нарушений общественного порядка”, поскольку, по мнению следователей, во время пикета по сбору подписей якобы были организованы незаконные публичные мероприятия и митинги, в ходе которых “совершались групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок”.

Лукашенко в схожем стиле также высказался о деле экс-главы “Белгазпромбанка” Виктора Бабарико, который также сейчас арестован.

Когда мы этот газпромовский банк прихлопнули, они все поняли. Все страдают: “Ах, Лукашенко посадил”. А мы никого туда не звали. Мы действуем по закону, как это было всегда. А как иначе — 640 миллионов долларов через банк отмыли и в Латвию перечислили, — заявил он. — И когда я вижу миллионы и миллионы долларов выкачаны — это же на нас заработаны деньги. Скажите, а какие должны быть мои действия?

– Когда осуществили выемку в банке — что меня поразило — во всех основных ячейках лежали флешки, жесткие диски и горы документов. И когда мне доложили про флешки и жесткие диски, я понял, что там огромный пласт информации. И все: ах, а почему его раньше не арестовали? А потому что не готовы были доказать все это, — заявил он. — Потому что только в декабре прошлого года мы были проинформированы о том, что там происходило. Два с половиной года нам не давали эти данные. И самое главное, вот эти мешки черные денег и картины — их начали готовить к вывозу из Беларуси. Мы должны были пресечь эту акцию, поэтому в это время и пришлось осуществлять эти мероприятия .

Бабарико и его сын Эдуард, глава его предвыборного штаба, были задержаны 18 июня в Минске, в тот день, когда политик собирался сдать собранные в его поддержку подписи в Центризбирком Беларуси. В их домах прошли обыски, ранее в Минске в головном офисе “Белгазпромбанка”, который Виктор Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет, также прошли обыски.

Комитет госконтроля заявил, что на базе “Белгазпромбанка” действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Национальный банк Беларуси 12 июня ввел свою администрацию по управлению “Белгазпромбанком”. В рамках уголовных дел арестованы, в частности, члены инициативной группы Бабарико, позже были заблокированы счета избирательного штаба политика.