При нападении на здание фондовой биржи погибли люди

29.06.2020, 11:23, Разное

Четверо террористов подорвали гранату и открыли беспорядочную стрельбу возле входа в здание фондовой биржи в пакистанском городе Карачи, передает телеканал “360”. Жертвами нападения стали два человека.

Еще трое доставлены в больницу с ранениями. Прибывшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов ликвидировали нападавших.

Attack on Pakistan Stock Exchange #pakistanstockexchange #Karachi pic.twitter.com/idTUSAQvhM

— Ahmed Raza (@AhmedRa86471570) June 29, 2020