 

Десятки тысяч россиян остались за границей

29.06.2020, 11:23, Разное

Несколько месяцев минуло с того момента, как из-за распространения коронавируса в мире были введены ограничения на перемещение через границы. Не все россияне успели вернуться домой. “Есть еще не меньше пары десятков тысяч наших граждан, которых мы пока вывезти не смогли”, – цитирует RT министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Многие из них находятся в экзотических уголках планеты, которые слабо доступны для российской авиации. Согласно изначально принятому плану, было решено возвращать не больше 500 человек в сутки, если пунктом их прибытия является Москва, и не больше 200 человек, если они намерены вернуться в другой регион.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05 / Актриса Алена Бабенко призналась, что заболела коронавирусом

20.05 / «Впереди много разных приключений и приговоров»

07.05 / Губернатор Липецкой области предложил разгонять нарушителей самоизоляции химикатами «как клещей»

24.04 / Личное: Коронавирус и власть

29.04 / Помощница помолодевшей Степаненко опровергла слухи о её новом романе

20.04 / Мнение: В поисках “плато”

18.05 / Рэпер T-killah пострадал во время опасного эксперимента с огнем

10.04 / Мнение: Во время интимной близости он очень удовлетворителен

03.05 / Назван правильный весенний завтрак

03.05 / Психологи рассказали об интересных и необычных мужских комплексах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска