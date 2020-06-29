Трижды проголосовавшей в Израиле россиянке пригрозили уголовным делом

29.06.2020, 11:16, Новости дня

Проживающей в Израиле россиянке Яэль Ильински, трижды проголосовавшей по поправкам к Конституции, грозит уголовное преследование по российским законам, предупредила секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

По ее словам, женщина «решила злоупотребить правом». При этом, по ее словам, в ЦИК исходят из того, что большинство избирателей поведут себя добросовестно и ситуация не является критичной, передает «Интерфакс».

Гришина напомнила, что выборное законодательство содержит «общий принцип относительно возможности граждан РФ проголосовать за рубежом по факту явки на зарубежном участке».

«При этом есть определенная вероятность того, что житель будет недобросовестный и, злоупотребляя своим правом, проголосует на нескольких участках в одной стране за рубежом или, например, пересечет границу и сделает это в нескольких европейских странах. Поскольку электронных списков, единой электронной системы связи нет, иное сейчас решение невозможно», – признала она.

«Иначе мы бы просто не смогли организовать голосование за рубежом. При этом мы исходим из того, что, естественно, все граждане у нас добросовестные», – отметила секретарь ЦИК.

Ранее Ильински заявила, что смогла проголосовать по поправкам в Конституцию в посольстве Росии в Тель-Авиве, в консульстве в Хайфе, а также с помощью электронного голосования. По ее словам, ни в одной дипмиссии не проверили, записана ли она на электронное голосование.

Ранее глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов заявил, что голоса участников дистанционного голосования по поправке к Конституции, попытавшихся проголосовать на обычных участках, будут учтены только один раз, а к членам избирательных комиссий, которые выдали таким гражданам бюллетени, примут дисциплинарные меры. В Мосгоризбиркоме также напомнили, что за умышленные попытки проголосовать дважды предусмотрен штраф 30 тыс. рублей.

В то же время статья 142.2 УК предусматривает за незаконную выдачу и получение бюллетеня штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что попытки некоторых граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции несколько раз можно сравнить с «аттракционом фантастической жадности».

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля, причем среда 1 июля будет выходным днем. По данным ЦИК, за первые три дня явка на голосовании составила 28,46%, количество участников превысило 30 млн человек. Явка на онлайн-голосование к 19.16 воскресенья достигла 80%.