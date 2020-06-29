 

Трамп решил придумать новое прозвище для «страдающего маразмом» Байдена

29.06.2020, 11:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент США Дональд Трамп дал задание придумать новое прозвище своему конкуренту на президентских выборах 2020 года Джо Байдену.

По информации издания Axios, команда Трампа решила, что прозвище «сонный Джо» не работает на антирейтинг Байдена, как это было с «нечестной Хиллари [Клинтон]». 

Отмечается, что новая цель президента – закрепить в сознании американцев образ Байдена как человека, якобы страдающего маразмом. 

До этого Трамп уже отказался в своем Twitter от прозвища «сонный Джо» в пользу «коррумпированный». 

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Согласно опубликованным рейтингам, на данный момент Байден опережает Трампа почти на 10%.

Напомним, 2 июня президент США Дональд Трамп заявил о неспособности Байдена победить анархистов, грабителей и погромщиков.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06 / Трамп припомнил Пауэллу заявления про оружие массового поражения в Ираке

26.05 / Москвичи оплатили штрафы за нарушение самоизоляции на 2,2 млн рублей

25.04 / Врачи в США обнаружили, что коронавирус может провоцировать инсульт

15.06 / Путин обсудил с Болсонару борьбу с коронавирусом

02.06 / На конкурс «Доброволец России» поступило более 50 тыс. заявок

01.06 / Путин пообщается с детским омбудсменом и многодетными семьями по видеосвязи

04.05 / Разведка США предупредила Трампа о коронавирусе «между делом»

21.04 / Нацгвардия Украины подключилась к борьбе с лесными пожарами 

25.05 / Выявлены генетические противопоказания к употреблению алкоголя

29.04 / Власти Украины ограничили до $1750 зарплаты руководителей госкомпаний на период эпидемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска