 

Евро превысил 79 рублей, доллар поднялся выше 70 рублей

29.06.2020, 11:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЕвро в ходе торгов в понедельник днем поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня, доллар закрепился выше 70 рублей впервые с 15 июня, следует из данных Московской биржи.

Курс евро расчетами «завтра» на 11.36 мск понедельника вырос на 66 копеек – до 78,99 рубля (уже поднимался до 79,04 рубля), курс доллара поднялся на 42 копейки, составив 70,22 рубля, передает РИА «Новости».

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,64% – до 40,26 доллара за баррель. 



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