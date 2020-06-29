 

Личное: Миша-клоун

29.06.2020, 11:15, Разное

Целых три дня никак не комментировала слова адвоката Ефремова по поводу того, что Миша назвал себя клоуном. Всё ждала — возможно, будет опровержение?

Но — нет, слова действительно принадлежат Михаилу Ефремову, потому что никаких опровержений заявления его адвоката не последовало.


Фото: Соцсети

«Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа».

То есть, все эти оппо-проекты типа «Гражданин поэт» были работой клоуна. Платили деньги? Читал стихи. Он — клоун, а не оппозиционер, а за выступления получает гонорар, который пропивает.

Жить как-то надо? Надо. Вот и читал стихи, потому что клоун.

Возможно ли совмещать работу с личными взглядами? Я думала, что только так и можно, но опять же — нет.

Миша, как оказалось, любит Путина. Который, как считает подследственный, кормит артистов лично:

«Где я и где политика? Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит – нас, людей искусства, деятелей кино. Ведь все мы помним, в каком упадке была культура раньше».

Что сделал Миша? Сказал правду или просто спёкся, испугавшись срока? Я считаю, что всё-таки его слова теперь — то, что он действительно думает.

Надеяться на то, что Путин лично будет ставить визу на приговоре — глупо, а значит и подлизываться к президенту крайне нецелесообразно.

Артистическая тусовка отстояла Серебренникова, и легко отмазала бы Мишу. Написали бы очередное коллективное письмо, как они любят. Пришли бы точно так же в суд, давили б на следствие, у них ведь это всё хорошо получается.

Но Михаил Ефремов спёкся — может, совесть не до конца он пропил? И ляпнул правду, а что в его словах не так?

Он — клоун. Их, клоунов, кормит Путин. Ефремов просто напросто признал известный всем факт.

Или вы считаете, что это заявление поможет убийце избежать реального срока?

Источник: Лена Миро



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