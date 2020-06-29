Мнение: Маски при коронавирусе – мнение гигиениста

29.06.2020, 11:10, Разное

Вы меня знаете, я не врач. Тот факт, что я отработал несколько лет в Первом Медицинском в начале своей карьеры, не делает ещё меня врачом. Даже если бы я был врачом, то, вероятно, всё равно не мог бы сам выступать экспертом в области защиты от короны, так как разделов медицины много, и я был бы, может, окулистом или патологоанатомом.

Исходя из всего этого лично я считаю разумным заслушать мнение знакомого вам father_gorry, врача гигиениста. Тем, кому лень читать: да, маски таки нужны.

Прошло полгода с начала эпидемии, а в медиапространстве всё ещё господствует информационный мусор по поводу того, как предохраняться от коронавируса, как вести себя во время эпидемии и снизить шансы заболеть им.

На улицах подавляющее большинство сняло маски (А че? Карантин же официально отменили! Ну и что, что цифры заболеваемости не снизились!), но также есть люди, которые везде носят тканевые, многократно перестиранные маски.

Понятно, что и те и другие очень плохо защищены от коронавируса, причем вторые страдают понапрасну. Виноват недостаток достоверной информации. Почему? Возможно, потому, что в медийном поле дают равные права и научно достоверным данным, и необоснованному вымыслу, который им противоречит.

Я врач со специализацией “общественное здоровье и здравоохранение”, и я расскажу, какие минимальные действия по защите от вируса дадут вам максимальный результат. Я постараюсь обосновать все утверждения теми способами, которые считаются в науке наиболее надежными.

Коронавирус всегда относился к воздушно-капельным инфекциям, и все рекомендации относительно ВКИ справедливы в отношении него. Это значит, что главной защитой является ношение маски.

> Но ведь считается, что маски неэффективны от ковида?

Это и есть пример информационного мусора. Все началось с того, что хирургические маски (которые мы знаем под именем девятирублёвых медицинских), неплотно прилегая к лицу, не обеспечивали достаточной защиты для китайских врачей, которые работали с коронавирусом и оттого испытывали очень высокую вирусную нагрузку.

Исходный посыл был: “Хирургические маски неэффективны для тех, кто активно контактирует с больными коронавирусом. Нужно применять что-то более мощное (например, маски N95, FFP или полные респираторы, об этом далее)”. Но медиа и соцсети переиначили его до более простого “маски вообще неэффективны”, и это настолько забурлило, что даже ВОЗ не смог противостоять.

> Но есть же исследования, что маски не помогают

А есть исследования, что помогают. Кому верить? Конечно, тому, кто опирается на теорию! Теория воздушно-капельных инфекций очень хорошо проработана и покрыта многолетними исследованиями. Если какой-то ученый утверждает, что маски неэффективны при ковиде, то он должен предоставить не только результаты своего эксперимента, но еще и сослаться на альтернативную теорию, доказывающую ошибочность ныне господствующей. За шесть месяцев эпидемии такая теория так и не была предложена. С другой стороны, классическая теория ВКИ (воздушно-капельных инфекций) все получает и получает подтверждения. Сначала на грызунах:

https://ria.ru/20200518/1571588910.html

Потом исследования статистики по зараженным людям показали, что маски как минимум так же эффективны, как самоизоляция и дистанцирование:

https://www.pnas.org/content/early/2020/06/10/2009637117/tab-figures-data.

https://www.livescience.com/face-masks-eye-protection-covid-19-prevention.html

> Но посмотрите, размер дырок в маске во много раз больше вирусных частиц!

Маска – это не сито. Маска – это электростатическая ловушка (за подробностями – в описание HEPA-фильтров). Сами же вирусные частицы никогда не летают по отдельности, они всегда находятся в капельках влаги или высохших капельках влаги, и даже если мы попробуем разбить эти капельки на отдельные вирусные частицы, например, мощным ультразвуком, то мы скорее повредим сам вирус, чем организуем перемещение по воздуху отдельных вирусных частиц.

Короче, вирус всегда летает по воздуху в заряженных скоплениях, а материал маски заряжен противоположно и притягивает на себя эти частицы. Этот феномен также учитывается теорией воздушно-капельных инфекций.

После того, как частица осела, её становится невозможно отодрать обратно тем потоком воздуха, которым мы дышим. Даже если маска отсырела, вирусные частицы не попадут к вам на вдохе (хотя могут попасть контактным путем, но это им намного сложнее). Электростатические силы на малых объектах действительно очень мощные. И конечно же, вирус не испаряется с поверхности воды.

Итак, вы уже поняли, что маски имеют разную эффективность. Как это определить?

1. По прилеганию. Чем лучше маска прилегает к лицу, тем она, очевидно, эффективнее.

2. По размеру отверстий. Брызните аэрозолем из баллончика сквозь маску. Чем меньше аэрозоля проходит через барьер, тем лучше.

3. По маркировке. Медицинские N95, строительные FFP (ffp1, ffp2, ffp3) защитят вас на 95-98% (если плотно прилегают к лицу)

Что касается самых распространенных хирургических масок, их ткань прекрасно фильтрует воздух, но из-за неплотного прилегания они являются не самым лучшим выбором. Однако, если выбирать между хирургической маской и отсутствием маски, следует выбрать первое, т.к. даже такая маска снижает шансы заразиться на 30-60%.

Вирусное воздействие подобно осаде замка: чем больше вирусных частиц атакует и чем хуже защита замка, тем больше шансы, что замок падет. Пусть даже самая маленькая крестьянская лачуга имеет шанс выстоять при набеге орков, у укрепленной цитадели шансов гораздо больше, но и она может пасть.

Хирургическая маска подобна крепкому, добротному замку, у которого забыли закрыть боковые ворота и не поставили решетку на канализацию. Гарнизон (неспецифический иммунитет) может отбить большинство атак мародеров, но перед мощью основной армии COVID-19, как это происходит у врачей-инфекционистов, он, скорее всего, не устоит.

Маски N95 и FFP подобны замку с проработанной защитой, в котором все проходы закрыты и под присмотром. Его можно взять только окольными путями, с помощью предателей, в роли которых выступает привычка тереть руками глаза, забывчивость мыть руки и т.д.

> Как правильно пользоваться масками?

Вам не нужно носить маску постоянно. Теория ВКИ утверждает, что вирус очень быстро погибает на воздухе. Даже если нет, концентрация вирусной аэрозоли падает кубически на удалении от источника. То есть, значительно. Поэтому на улице маску носить не обязательно при любой погоде.

В полном народу транспорте, в метро или автобусе, наоборот, концентрация вирусов высока и ношение маски крайне желательно. То же самое в магазине и вообще в любой ситуации, когда люди стоят близко к вам. Подошел начальник с правками – не поленитесь, наденьте маску. Идёт совещание – наденьте маску.

Однако, во время восьмичасовой работы за компьютером неприятности от ношения маски пересиливают ее эффект. Но тут маска особо и не нужна, ведь социальное дистанцирование соблюдается и вирусные частицы эффективно рассеиваются, теряя опасную концентрацию.

Носите маску при общении с детьми. Дети контачат друг с другом гораздо плотнее, чем взрослые. Кстати, сезонная заболеваемость простудами и гриппом обусловлена в основном кучкующимися в коллективах детьми.

Для самодельных масок сейчас есть отличный материал нетканое полотно (спанбонд). Хлопок далеко не так хорош, т.к. на нем охотно размножаются бактерии.

Можно ли стирать маску? Некоторые да, некоторые нет. Легко проверить, брызнув аэрозолем через постиранную и высушенную маску.

Итого по маскам: пользуйтесь N95 и FFP (1,2,3), надевайте их при близком контакте с людьми (в транспорте, при разговоре тет-а-тет, в магазине…)

Остальные меры защиты тоже важны, но их доля в общей безопасности составляет всего 15-20%, поэтому кратко.

Антисептики годятся только те, которые основаны на низкомолекулярных спиртах высокой концентрации (от 55%) – метиловый, этиловый, изопропиловый и т.д.

НЕ эффективны против вирусов: хлоргексидин водный, бензиловый спирт, глицерин. Низкоэффективны: карболка, перекись, водка (в водке нужно держать руки хотя бы пару минут).

Чтобы обладать эффективностью против коронавируса, вещество должно хорошо растворять жиры, т.к. вирус покрыт липидной (жировой) оболочкой. Мыла не растворяют, а только эмульгируют жиры. Молекулы мыла облепляют вирусную частицу, но разрушить ее им намного сложнее, поэтому мыло эффективно только в сочетании с большим количеством воды.

Дезинфицировать нужно не только руки, но и все хватательные поверхности, из которых самые загрязненные, конечно – смартфоны.

По возвращении домой желательно помыть с мылом не только руки, но и волосы. Волосы – это тоже своего рода воздушный фильтр, на котором оседают капельки с вирусом.

Если вы боитесь заразиться от родственников (что вполне обоснованно), тут тоже 80% защиты обеспечат маски и раздельное по времени питание, и только 15% – гигиена дверных ручек.

> Врет ли статистика по заболеваемости в России?

Одинаковые цифры каждый следующий день выглядят как минимум странно. Еще страньше становится, когда смотришь разбиение по полу и возрасту: почему-то если в один день взрослых заболело больше, детская заболеваемость снижается ровно на такую же цифру, и наоборот, если где-то заболело много детей, вирус щадит такое же количество взрослых. Всё для того, чтобы мы с вами не паниковали, а врачей-статистиков не увольняли.

Но по сути, какая нам разница? Ведь если все начнут носить маски в транспорте, заболеваемость резко упадёт. В десятки раз.

> У меня брат везде ходил в маске, обливался водкой, но все равно заболел. Меры не эффективны!

Важно понимать, что заболеваемость – вероятностный процесс. Если ожидается, что среди тех, кто не практикует защиту, заболеет каждый третий, то среди тек, кто предпринимает адекватные меры защиты – каждый пятидесятый или даже каждый сотый.

> Надо ли ставить дома и в офисе ультрафиолетовую лампу?

Жесткий ультрафиолет разрушает большинство органических молекул. Но ультрафиолет также создает озон из кислорода воздуха, а озон – тот еще канцероген. Непонятно, что хуже – вирус или озон. Нужно, чтобы прибор обеспечивал разрушение озона, создаваемого ультрафиолетовой лампой после того, как будет произведено обеззараживание. Также помните, что клубные ультрафиолетовые лампы бесполезны.

> Надо ли мыть покупки с мылом?

По сравнению с остальными факторами, инфицированные упаковки не сильно опасны. Если мыть лень, полчаса под солнцем решат проблему, даже несмотря на то, что в солнечном спектре в атмосфере нет жесткого ультрафиолета.

Гораздо опаснее некоторые продукты внутри себя самих, такие как замороженное мясо и рыба, а также свежие салаты. В этих продуктах созданы отличные условия для выживания коронавируса. Если помните, эпидемия началась с рынка морепродуктов в Ухане. Сырые салатные листья сейчас вообще следует избегать. Берите пример с китайцев, которые всегда ошпаривали листья кипятком.

> Как долго нужно соблюдать все эти меры?

Следите за цифрами заболеваемости, пока они не упадут до устраивающего вас значения. Сейчас прекращается карантин и самоизоляция, значит будут всплески. Потом еще один – в сентябре. Ну а дальше в России появится достаточное количество людей с иммунитетом, чтобы эпидемия пошла на спад сама собой. В начале следующего года станут массово доступны вакцины (раньше нельзя по регламенту тестирования, хотя хочется надеяться, что для ковида сделают исключение).