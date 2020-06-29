Диетологи рассказали, что универсальной диеты не существует

29.06.2020, 11:09, Разное

Британские и американские диетологи в ходе масштабного исследования с участием более 1000 добровольцев рассказали, что универсальной диеты не существует. У каждого человека индивидуальный организм, а поэтому медики рекомендуют составлять персональный план здорового питания.

Учёные проанализировали у пациентов из США и Англии степень влияния генов и совокупности всех микробов из пищеварительного тракта на обмен веществ. В течение двух недель рацион питания всех добровольцев был идентичным, диетологи изучали уровень глюкозы, инсулина и жиров в крови. По итогам исследования, проверив изменение в бактериальном составе кишечника каждого участника фокус-группы, а также влияние рациона на качество сна, аппетита и дневную физическую активность, эксперты резюмировали, что универсального рецепта здоровой диеты не существует.

Даже идентичные близнецы по-разному реагировали на прием одинакового питания, по мнению авторов научной работы, нельзя составить диету на основании оптимального соотношения белков, жиров и углеводов. Исследователи также опровергли распространенную версию определенного времени приёма пищи, отметив, что это также индивидуально.