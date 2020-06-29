 

Диетологи рассказали, что универсальной диеты не существует

29.06.2020, 11:09, Разное

Британские и американские диетологи в ходе масштабного исследования с участием более 1000 добровольцев рассказали, что универсальной диеты не существует. У каждого человека индивидуальный организм, а поэтому медики рекомендуют составлять персональный план здорового питания.
Учёные проанализировали у пациентов из США и Англии степень влияния генов и совокупности всех микробов из пищеварительного тракта на обмен веществ. В течение двух недель рацион питания всех добровольцев был идентичным, диетологи изучали уровень глюкозы, инсулина и жиров в крови. По итогам исследования, проверив изменение в бактериальном составе кишечника каждого участника фокус-группы, а также влияние рациона на качество сна, аппетита и дневную физическую активность, эксперты резюмировали, что универсального рецепта здоровой диеты не существует.

Даже идентичные близнецы по-разному реагировали на прием одинакового питания, по мнению авторов научной работы, нельзя составить диету на основании оптимального соотношения белков, жиров и углеводов. Исследователи также опровергли распространенную версию определенного времени приёма пищи, отметив, что это также индивидуально.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06 / Два мира

07.05 / Пострадали тысячи: люди массово упали в обморок на улицах Индии

16.06 / Мнение: Неправильный памятник Линкольну

26.05 / Вице-премьер Чернышенко назвал сроки туристического сезона в России

12.06 / Герой шоу “Холостяк” об отношениях со знойной кубинкой: Вижу матерью своих детей

02.05 / США продолжают требовать от Кипра прекратить разрешать заходы российских военных кораблей в порты острова

22.05 / Звезда сериала “Садовое кольцо” Анатолий Белый предложил лечить домашних тиранов

20.04 / Это многим поможет: Высоцкая посоветовала женщинам занятие на время самоизоляции

12.04 / Экскурсия по новому особняку Селены Гомес стоимостью в 5 миллионов долларов

21.04 / В Москве, предположительно от коронавируса, скончался протоиерей Александр Агейкин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска