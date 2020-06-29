 

Захарова напомнила голосующим несколько раз об «аттракционе фантастической жадности»

29.06.2020, 11:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПопытки некоторых граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции несколько раз с можно сравнить с «аттракционом фантастической жадности», сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Помните же: за «мировой аттракцион фантастической жадности» положено вознаграждение. В фильме «Большая перемена» речь шла о двух червонцах. С учетом инфляции итог может быть чуть более прозаическим», – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов заявил, что голоса участников дистанционного голосования по поправке к Конституции, попытавшихся проголосовать на обычных участках, будут учтены только один раз, а к членам избирательных комиссий, которые выдали таким гражданам бюллетени, примут дисциплинарные меры. В Мосгоризбиркоме также напомнили, что за умышленные попытки проголосовать дважды предусмотрен штраф 30 тыс. рублей.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля, причем среда 1 июля будет выходным днем. По данным ЦИК, за первые три дня явка на голосовании составила 28,46%, количество участников превысило 30 млн человек. Явка на онлайн-голосование к 19.16 воскресенья достигла 80%. 



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