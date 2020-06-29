Мнение: Как слить две черные дыры от бублика?

29.06.2020, 11:06, Разное

На сайтах, посвященных науке, а за ними и на сайтах околонауки, вовсю обсуждается новость о зафиксированном столкновении черных дыр, с последующей яркой вспышкой света. Если на первых описания достаточно сдержанные, то вторые не стесняются втулить в статьи всё, что только знают о черных дырах и результаты их описаний заставляют от удивления очки ползти на лоб. Обязательно добавляют, что они невидимые, но что они слились, потом оттолкнулись; вообще, хорошенько так, как тесто, невидимые дыры взмешивают, что, совершенно естественно, приводит к взрыву, ну а затем происходит вспышка, которую-то!, и фиксируют учёные. Вот так, и никак иначе! Вспомнился старый анекдот о ребёнке, который в магазине спросил цену дыры от бублика, и узнав, что она ничего не стоит, заказал себе бублик с самой большой дыркой. Новость друг у друга копирайтят, рерайтят, копипастят все кому не лень, и на выходе у некоторых новостных порталов получается как в незабвенном булгаковском «Собачьем сердце»: “Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось!”